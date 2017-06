Nemčija: Razveljavitev obsodb gejev na podlagi zakona iz časa nacizma

Odškodnine za 5.000 živih nekdanjih obsojencev

23. junij 2017 ob 15:23

Berlin - MMC RTV SLO

Nemški parlament je potrdil razveljavitev obsodb 50.000 gejev, ki so bili po drugi svetovni vojni zaradi homoseksualnosti kaznovani na podlagi zakona iz časa nacizma.

Žrtvam in aktivistom je tako po desetletjih boja uspelo oprati ime gejev, ki so živeli z obsodbo zaradi kaznivega dejanja po 175. členu kazenskega zakonika. Še vedno je živih okoli 5.000 ljudi, ki so bili obsojeni po tem členu. Prejeli bodo po 3.000 evrov in dodatnih 1.500 evrov za vsako leto, ki so ga prebili v zaporu, poroča britanski Guardian.

175. člen, ki je sicer izviral iz leta 1871, je prepovedoval "spolne odnose, ki so nasprotna naravi...bodisi med ljudmi moškega spola bodisi med ljudmi in živalmi". Spolni odnos med ženskami ni bil izrecno protizakonit. Člen so le redkokdaj uvevljavili, dokler na oblast niso prišli nacisti, ki so ga leta 1935 še zaostrili in grozili s kaznijo 10 let prisilnega dela. V času tretjega rajha je bilo trako obsojenih 42.000 moških, ki so bili poslani v zapore ali koncentracijska taborišča.

Leta 2002 je vlada predlagala nov zakon, ki je zavrnil te obsodbe, a ukrep ni vključeval tudi obsodb po drugi svetovni vojni. V Nemški demokratični republiki (Vzhodna Nemčija) je bil omenjeni člen zakonika končno odpravljen leta 1968, v Zvezni republiki Nemčiji (Zahodna Nemčija) pa je bil leta 1969 spremenjen v predncistično različico, dokončna odpravljen pa šele leta 1994.

"Več kot dve desetletji po odpravi člena 175 je bil madež na pravni zgodovini demokratične Nemčije končno spran," je dejal Sebastian Bickerich iz vladnega protidiskriminacijskega urada.

"Trajna sramota", "ukradena najboljša leta"

Eden od obsojenih po zloglasnem členu je bil tudi zdaj 74-letni Fritz Schmehling. Obsojen je bil kot najstnik leta 1957. Kot je dejal, si v tistih časih "živel z eno nogo v zaporu". Žal mu je, da njegov dolgoletni partner, ki je umrl leta 2011, ni doživel razveljavitve obsodbe. "Mislim, da bi bil srečen, kot takrat, ko je padel berlinski zid," je dejal.

Drugi že živeči obsojenec, prav tako star 74 let, ki se je predstavil kot Heinz Schmitz, je dejal, da je njegova obsodba, ko je bil star 19 let, njegovi družini prinesla trajno sramoto. Dejal je, da ga je člen 175 oropal najboljših let njegovega življenja. Ves čas se je namreč bal, da bo pristal v zaporu.

Razveljavitev je prejela veliko podporo v spodnjem domu parlamenta, kjer ima koalicija kanclerke Angele Merkel veliko večino. Glasovanje v parlamentu pomeni zmago za Socialne demokrate tri mesece pred splošnimi volitvami, piše Guardian. Stranka naj bi se v kampanji zavzela za liberalnejši pristop do pravic za istospolno usmerjene, kot ga imajo konservativci kanclerke Merkel.

Nemčija je leta 2001 legalizirala registracijo istospolnih partnerskih skupnost, ni pa dodelila istih pravic, vključno s pravico do posvojitve otrok, kot je storilo več članic EU-ja.

B. V.