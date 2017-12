Mnangagwa ključne položaje v kabinetu zaupal vojaškim vodjem

Zamujena priložnost za Zimbabve?

1. december 2017 ob 12:16

Harare - MMC RTV SLO, STA

Novi predsednik Zimbabveja Emmerson Mnangagwa je imenoval svoj kabinet in v njem ključne položaje zaupal visokim pripadnikom vojske, ki so ga podpirali.

Novi zunanji minister je postal general Sibusiso Moyo, ki je po nedavnem vojaškem udaru nastopil na državni televiziji. Vodja zimbabvejskega letalstva Perence Shiri je postal minister za kmetijstvo in zemljišča. Shiri je med drugim v začetku 80. let prejšnjega stoletja vodil vojaško operacijo proti nasprotnikom dolgoletnega predsednika Zimbabveja Roberta Mugabeja, v kateri naj bi bilo ubitih kar 20.000 civilistov.

Položaje v novi vladi je dobilo tudi več vidnih veteranov vojne za neodvisnost Zimbabveja, ki so Mugabeja pozivali k odstopu, potem ko je oblast v državi sredi novembra prevzela vojska. Minister za informiranje je tako postal vodja veteranskega združenja Chris Mutsvangwa, piše BBC, ki zato ocenjuje, da nova vlada državi ne bo prinesla radikalnega preloma s preteklostjo, kot so upali nekateri.

Nekateri tesni zavezniki Mugabeja so bili res umaknjeni s položajev, a obenem v vladi ostajajo nekateri drugi sporni "stari" ministri. "Nekateri pravijo temu stabilnost, drugi zamujena priložnost," dodaja BBC.

Opozicija: Medenih tednov je konec

Opozicija je že kritizirala novo vladno ekipo. Meni, da gre za izdajo pričakovanj javnosti in dokaz, da na oblasti ostajajo varnostne sile, ki so pod Mugabejem dobile veliko moč. Ozračje sprave in enotnosti, ki je vladalo v državi v zadnjih dneh, naj bi zdaj zamenjal za Zimbabve običajnejši boj za oblast na volitvah prihodnje leto. "Do zdaj smo morda naivno menili, da bo država resnično naredila korak naprej. Upali smo na spremembe, mir in stabilnost. Kako smo se motili," je dejal vladni kritik Tendai Biti. Novinar Trevor Ncube pa je dodal: "Večinoma je Mnangagwa recikliral stare obraze, tiste, ki so krizo povzročili. Medenih tednov je konec, zbudili smo se v resničnost. Očitno je bila njegova največja skrb, kako nagraditi tiste, ki so mu omogočili prihod na oblast in enotnost Zanu-PF-ja."

Mugabe po državnem udaru izstopil

Nekdanji podpredsednik Zimbabveja Mnangagwa je, potem ko ga je 93-letni Mugabe 6. novembra odstavil, pobegnil iz države. Mugabe ga je odstavil, ker naj bi želel mesto svoje naslednice zagotoviti soprogi Grace. Vendar pa je nato vojska 15. novembra izvedla udar, Mugabe je pristal na odstop in Mnangagwa je prejšnji teden prisegel kot novi predsednik.

75-letnik je znan po svoji dolgoletni zvestobi vladajoči stranki Zanu-PF in zagovarjanju trde linije. Že takoj po osamosvojitvi od Velike Britanije leta 1980 ga je Mugabe imenoval za ministra za nacionalno varnost. Tudi kasneje je zasedal več ministrskih položajev, vendar pa odnosi z zdaj že nekdanjim predsednikom niso bili vedno najboljši.

Po ocenah nekaterih bi se lahko Mnangagwa, zaradi svoje krutosti znan tudi pod vzdevkom krokodil, izkazal za prav tako avtoritarnega kot Mugabe.

A. P. J.