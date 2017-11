Zimbabve Mugabejev rojstni dan razglasil za državni praznik

Mnangagwa sestavlja kabinet

27. november 2017 ob 20:21

Harare - MMC RTV SLO

Oblasti Zimbabveja so 21. februar, rojstni dan nekdanjega predsednika Roberta Mugabeja, po poročanju državnega časopisa Herald razglasile za državni praznik. Njegov naslednik Emmerson Mnangagwa naj bi ta teden sestavil predsedniški kabinet.

Mugabe je prejšnji teden po vojaškem udaru in množičnih protestih odstopil po 37 letih vodenja države. V državi poročajo o večjem številu ropov, tudi na kmetijah in po stanovanjskih hišah, zato sta vojska in policija vzpostavili skupne patrulje, ki bodo delovale po državi. Vojska vse od udara de facto vodi državo, poroča BBC.

Mladinsko krilo vladajoče stranke ZANU-PF je že avgusta začelo pobude, da bi rojstni dnevi nekdanjih predsednikov - Mugabe je sicer prvi in edini predsednik po osamosvojitvi izpod britanskega jarma leta 1980 - postali državni prazniki. V petek je vladajoča stranka predlog tudi uradno sprejela.

Za izkaz spoštovanja Mugabeju se je izrekel tudi njegov naslednik Mnangagwa. "Zame osebno ostaja oče, mentor, sobojevnik in moj voditelj," je Mnangagwa med prisego dejal o Mugabeju. Poročila o finančnem nadomestilu v vrednosti desetih milijonov dolarjev za Mugabejev odstop sicer niso uradno potrjena, je pa jasno, da Mugabe in njegova žena Grace ostajata v svoji rezidenci v prestolnici Harare in ne nameravata zapustiti države.

Kdo bo v Mnangagwovem kabinetu?

Koga bo Mnangagwa imenoval na položaje svojih tesnih sodelavcev, ostaja odprto vprašanje. Opozicija si želi videti nove obraze, ki bi tlakovali pot k reformam in omogočili svobodne volitve prihodnje leto, a hkrati obstaja bojazen, da bo človek, povezan z najgrozovitejšimi zločini stranke ZANU-PF nad opozicijo v preteklih desetletjih, nadaljeval samodržno politiko svojega predhodnika.

