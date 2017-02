München: Predstavniki ZDA pomirjajo Evropo

ZDA glavna tema pogovorov

18. februar 2017 ob 09:31

München - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Na münchenski varnostni konferenci, ki se je začela v petek, pričakujejo ameriškega podpredsednika Mika Pencaa, ki naj bi predstavil strategijo zunanje politike nove ameriške administracije.

Kot je za Radio Slovenija poročala Polona Fijavž, ki spremlja konferenco, so prve izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da mu je za EU vseeno, povsod v Evropi vzbudile skrb. A tako ameriški obrambni minister James Mattis kot senator John McCain sta v petek v Münchnu pomirjala evropske partnerje, da ZDA vidijo prihodnost v partnerstvu s staro celino.

Prvi dan konference sta bili v ospredju dve temi, in sicer prihodnost Evropske unije in moč ali zaton Zahoda. Pri prvi je bilo slišati številne pozive k večji enotnosti Unije, a je prišlo v razpravi tudi do spora med podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom in poljskim zunanjim ministrom Witoldom Waszczykowskim. Timmemrmans je namreč dejal, da se nobena oblast ne sme mešati v sodstvo in da so temelji Unije v zakonih in pogodbah, ne v moči. Waszczykowski pa mu je zabrusil, da naj dovoli, da spoštujejo svojo ustavo, ne pa njihovo različico svoje ustave.

McCain: Trump ima dobro ekipo

Na razpravi o prihodnosti Zahoda je ameriški senator McCain za ameriško administracijo dejal, da v njej vlada nered, a da je treba pri Trumpu opazovati njegova dejanja, ne poslušati njegovih izjav, ki so si lahko zelo nasprotujoče. Kljub kritiki pa je dejal, da ima Trump dobro ekipo in da mu je treba dati čas.

Kaj nova ameriška administracija načrtuje v svoji zunanji politiki, kako zelo, če sploh, želi Evropo kot partnerja in kaj bo to pomenilo za Unijo, bodo teme današnjih razprav. V München prihaja tudi nemška kanclerka Angela Merkel, ki se bo srečala s Penceom, pa tudi z novim generalnim sekretarjem Združenih narodov Antóniom Gutterresem.

B. V.