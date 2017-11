Mugabe v roku, ki mu ga je določila njegova stranka, ni odstopil

Stranka je za novega vodja imenovala Emmersona Mnangagwo

20. november 2017 ob 13:42

Harare - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ob 12. po lokalnem času se je iztekel 24-urni ultimat, ki ga je vladajoča stranka v Zimbabveju ZANU-PF v nedeljo postavila predsedniku Robertu Mugabeju. Ker ni odstopil s predsedniškega položaja, mu grozi postopek odstavitve v parlamentu.

V nedeljskem govoru, ko so mnogi pričakovali, da bo odstopil, je 93-letni Mugabe priznal kritike stranke, vojske in javnosti zoper njega, ni pa omenil možnosti svojega odstopa. "Kakršni koli že so argumenti za in proti glede tega, kako so izvedli svojo operacijo, jaz kot vrhovni poveljnik priznavam njihove razloge za zaskrbljenost," je dejal. Vladajoča stranka ZANU-PF mu je že prej izrekla 24-urni ultimat za odstop. Ker v tem času ni odstopil, bodo poslanci njegove stranke najverjetneje še danes sprožili razpravo o ustavni obtožbi predsednika. Za odstavitev je potrebna dvotretjinska večina v obeh domovih kongresa.

Stranka ZANU-PF je v nedeljo za novega predsednika imenovala Emmersona Mnangagwo, ki ga je Mugabe nedavno odstavil s položaja podpredsednika Zimbabveja. Po besedah enega od neimanovanih predstavnikov stranke bo Mnangagwa kandidat ZANU-PF za predsednika države na splošnih volitvah, predvidenih za prihodnje leto.

Je dogovor o odstopu že sklenjen ali ne?

Visoki zimbabvejski uradniki so za Reuters medtem dejali, da je bil Mugabejev nedeljski nagovor, v katerem ni odstopil s položaja presednika, namenjen temu, da jasno pove, da vojaška intervencija v državi ni bil vojaški udar. Mugabe naj bi po besedah več virov iz vlade v nedeljo pristal na to, da bo odstopil, a v stranki niso želeli, da bi se to zgodilo v prisotnosti generalov. CNN je poročal, da je bila Mugabeju in njegovi ženi Grace v skladu z dogovorom o odstopu zagotovljena popolna imuniteta.

Zimbambvejski predsednik Robert Mugabe je izgubil podporo ljudi, je glede dogajanja v Zimbabveju dejal tiskovni predstavnik britanske premierke Therese May, in pozval k mirni rešitvi napetih razmer.

Medtem so razmere v državi vse bolj napete, dopoldne so svoje nezadovoljstvo s protestom izrazili študentje. "Jezni in razočarani smo nad Mugabejevim govorom," je povedal eden od vodij protesta Shepherd Raradza. Tudi vodja vplivnega združenja vojnih veteranov Chris Mutsvangwa je že pred iztekom roka dejal, da bodo "ljudi znova pripeljali na ulice, če ne bo odšel". Predsedniku je zagrozil tudi s pravnim postopkom. Že v nedeljo je po Mugabejevem govoru napovedal proteste za sredo.

K. T.