Mugabejev pokojninski paket: zasebno letalo, osebje in 10 milijonov dodatka

Nekdanji predsednik z enako pokojnino kot aktualni

29. december 2017 ob 14:00

Harare - MMC RTV SLO

Robertu Mugabeju tudi v pokoju ne bo hudega. Nova zimbabvejska vlada je namreč dolgoletnemu voditelju, ki so ga odstavili prejšnji mesec, namenila zajeten "pokojninski paket".

93-letni Mugabe, ki se je na oblasti v tej afriški državi oklepal kar 37 let, bo med drugim dobil razkošno, popolno opremljeno rezidenco v Harareju s kritimi stroški, vozni park in uporabo zasebnega letala.

Mugabe bo poleg tega upravičen do najmanj 20 članov osebja, vključno s šestimi telesnimi stražarji, vse pa bo šlo iz žepa davkoplačevalcev, navaja časopis The Herald.

Mugabe, ki je bil novembra po vojaškem udaru in pritisku javnosti prisiljen sestopiti s predsedniškega stolčka, je tako prvi uporabnik velikodušnih pokojninskih paketov, ki jih je za nekdanje voditelje odobril novi predsednik Emmerson Mnangagwa.

Milijonska podkupnina za odstop?

Finančnih podrobnosti paketa sicer niso izrecno razkrili, a po ustavi je nekdanji predsednik upravičen do pokojnine, enake plači aktualnega predsednika, navaja AFP.

Tamkajšnji neodvisni mediji so prejšnji mesec poročali, da so Mugabeju v okviru dogovora o njegovem odstopu odobrili 10 milijonov dolarjev vreden pokojninski dodatek. Vlada sicer to zanika.

So pa potrdili, da bodo Mugabeju na voljo tri razkošna vozila - mercedes benz serije S500, terensko vozilo in poltovornjak, pri čemer bodo vsa vozila menjavali na pet let, vlada pa bo plačala tudi za gorivo.

Mugabe in njegova žena, 52-letna nesojena naslednica Grace Mugabe, ki je zaradi svoje razsipnosti dobila vzdevek Gucci Grace, bosta tudi upravičena do diplomatskega potnega lista. Par lahko letno izkoristi štiri vožnje z vlakom ali letalom v prvem razredu znotraj Zimbabveja in štiri polete z zasebnim letalom.

V paketu je vključeno tudi zdravstveno zavarovanje za nekdanji prvi par.

Konec nekega obdobja

Mugabe je po dolgih pogajanjih odstopil 21. novembra, potem ko ga je še lastna stranka izključila, parlament pa je ob vojaškem udaru sprožil postopek za njegovo odstavitev. Mugabejeva vladavina je bila zaznamovana z obtožbami hudih kršitev človekovih pravic, volilnih poneverb in gospodarske negotovosti.

Na mestu predsednika ga je zamenjal njegov dolgoletni zaveznik Mnangagwa, ki pa se je z Mugabejem sprl, potem ko je predsednik za svojo naslednico imenoval Grace Mugabe.

K. S.