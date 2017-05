Mun Dže In prisegel kot predsednik in izrazil pripravljenost na obisk Pjongjanga

Poslance stranke odstavljene predsednice prosil za sodelovanje

10. maj 2017 ob 11:06

Seul - MMC RTV SLO/STA

Mun Dže In je po torkovi zmagi na volitvah že prisegel kot novi južnokorejski predsednik. Napovedal je prizadevanja za mir na Korejskem polotoku, "ob pravih okoliščinah" pa je pripravljen odpotovati v Severno Korejo.

Mun je prejel 41 odstotkov od skoraj 33 milijonov glasov. "Naredil bom vse, da zgradim mir na Korejskem polotoku," je izjavil in napovedal, da bo še dodatno okrepil zavezništvo z ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Če bo treba, bom takoj odpotoval v Washington," je dejal po zaprisegi. "Odšel bom tudi v Peking in Tokio, pa tudi v Pjongjang, če bodo okoliščine prave."

Napovedal je tudi resne pogovore tako z ZDA kot Kitajsko glede namestitve ameriškega protiraketnega sistema THAAD v Južni Koreji, ki naj služil kot obramba pred morebitnimi raketnimi izstrelki iz Severne Koreje, močno pa mu nasprotuje Kitajska, ker ga vidi kot grožnjo lastnim vojaškim zmogljivostim.

Južnokorejska tiskovna agencija Jonhap poroča, da se bo Mun že danes pogovarjal po telefonu z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Kitajski predsednik Ši Džinping je Munu že čestital za zmago na volitvah in poudaril, da je pripravljen sodelovati z njim na podlagi "obojestranskega razumevanja in spoštovanja", je poročala kitajska tiskovna agencija Šinhua.

Kadrovske menjave

Že prvi dan je Mun imenoval več visokih predstavnikov države. Nekdanji novinar in dolgoletni poslanec Li Nak Jon je tako postal novi premier, južnokorejsko obveščevalno službo pa bo vodil Su Hun, ki je po poročanju AFP-ja igral ključno vlogo pri pripravi vrhov obeh Korej leta 2000 in 2007.

Pred zaprisego se je Mun sešel z vodilnimi poslanci stranke Svoboda Koreja odstavljene predsednice Park Gen Hje, ki mu očitajo preveliko naklonjenost do Severne Koreje, ter jih prosil za sodelovanje.

Po dokaj skromni slovesnosti ob zaprisegi so ga z limuzino prepeljali po ulicah Seula do Modre hiše, predsedniške palače, pri čemer je stal v limuzini in mahal privržencem.

