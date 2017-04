Nove sankcije Pekinga in Seula; Kitajska v Severno Korejo že vrača premog

Opozicija za srečanje s Kim Džong Unom

11. april 2017 ob 07:41

Seul, Peking - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Kitajska in Južna Koreja sta se dogovorili za uveljavitev novih ostrih sankcij proti Severni Koreji, če ta ne bo prenehala izvajati jedrskih poskusov in izstrelitev medcelinskih raket.

Kot je za Radio Slovenija poročal dopisnik Uroš Lipušček, je bil dogovor sklenjen med obiskom posebnega kitajskega odposlanca za korejsko vprašanje Vu Daveja v južnokorejskem glavnem mestu. Gre za prvi dogovor med Pekingom in Seulom o severnokorejskem vprašanju. Sicer sta državi v sporu zaradi napovedane namestitve najmodernejših ameriških protiraketnih orožij v Južni Koreji.

Peking je pred kratkim po srečanju ameriškega in predsednika Donalda Trumpa in kitajskega Ši Džinpinga javno napovedal zaostritev politike do Pjongjanga, če bo nadaljeval poskuse jedrskega in raketnega orožja. Gre za prvi dogovor od zaostritve odnosov zaradi nameščanja ameriškega protiraketnega orožja.

Medtem so v Južni Koreji vse bolj kritični do ameriških napovedi o možnosti preventivnega napada na Severno Korejo. Strokovnjaki so prepričani, da bi bil takšen napad uvod v vojno, v kateri bi Pjongjang nemudoma odgovoril in z izstrelki, ki bi bili napolnjeni s strupenimi plini, napadel Seul. Vodja južnokorejske opozicije Mun Dže In, ki je favorit za zmago na majskih predsedniških volitvah, je pozval strani, naj se umirijo. Pravi, da Južna Koreja v ameriško-kitajskem dialogu o tako pomembnem vprašanju ne sme ostati le opazovalec.

Napovedal je tudi možnost, da bi se osebno sestal s Kim Džong Unom. Po njegovih besedah je nujna obnovitev pogovorov s Severno Korejo in njeno diplomatsko priznanje, česar so doslej ZDA kategorično zavračale. Izjava ameriškega državnega sekretarja Rexa Tillersona, da cilj Washingtona ni spremeniti oblast v Severni Koreji, je prvi korak v tej smeri.

Peking v Severno Korejo vrača premog

Medtem je Kitajska izdala uradno odredbo trgovinskim družbam, da morajo vrniti severnokorejski premog, je razkril vir pri Dandon Čengtaju, enem največjih kupcev premoga, piše Reuters. Po ponavljajočih se raketnih preizkusih je Kitajska uvedla sankcije proti Pjongjangu in 26. februarja prepovedala uvoz premoga, kar je glavni severnokorejski izvoz, izvoz na Kitajsko pa temelj krhkega gospodarstva izolirane države.

Medtem naj bi prve ladje, natovorjene s premogom, že odplule proti Severni Koreji. Kitajske oblasti novice uradno niso komentirale. Skupaj so v kitajskih pristaniščih zadržali kar dva milijona ton premoga iz Severne Koreje, Dandon Čengtaj naj bi ga po različnih pristaniščih skupaj imel nameščenega okoli 600.000 ton.

Pjongjang pripravlja protiukrepe

V odgovor na ameriško odločitev, da bodo proti Korejskemu polotoku poslali svojo vojaško letalonosilko, je Severna Koreja zagrozila z vojaškimi ukrepi, poroča STA. Peking je napovedal, da bo sprejela najostrejše protiukrepe, s katerimi se bo branil, in je tudi pripravljen na vojno, če se bodo razmere še zaostrile. "Severna Koreja je pripravljena odgovoriti na kakršno koli obliko želje ZDA po vojni," je dejal neimenovani predstavnik severnokorejskega zunanjega ministrstva.

T. J.