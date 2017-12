Na Češkem dviga prah imenovanje pripadnika nekdanjih posebnih enot

Andrej Babiš išče podporo

20. december 2017 ob 09:50

Praga - MMC RTV SLO, Reuters

Na Češkem je bil na čelo policijskega nadzornega sveta imenovan Zdenĕk Ondráček, nekdanji član posebne enote iz časa komunizma, ki je leta 1989 skušala zatreti žametno revolucijo, mesec dni trajajočo nenasilno vstajo, ki je zrušila komunistični režim.

Imenovanje Ondráčka za predsednika parlamentarne komisije varnostnih sil je glede na njegovo preteklost brez primere in, kot kaže, del kompleksnega manevriranja novega češkega premierja, populističnega, več milijard težkega poslovneža Andreja Babiša, ter in njegove stranke ANO, ki skušata pridobiti podporo za manjšinsko vlado.

ANO ima v novem, 200-članskem spodnjem domu parlamenta 78 sedežev. Babiš išče podporo poslancev preostalih osmih strank v parlamentu.

Načelno podporo sta mu v zameno za imenovanja v odborih do zdaj izrekli leva Komunistična stranka s 15 sedeži in skrajno desna protievropska stranka SPD z 22 sedeži. Preostale stranke Babiša zavračajo, večinoma zaradi obtožb korupcije, ki letijo nanj.

Imenovanje Ondráčka je prvič v skoraj 30 letih po padcu komunizma, da je Komunistična stranka zasedla tako visok položaj. Leta 1989 se je Ondráčkova policijska enota nad mirne protestnike spravila z vodnim topom, gumijevkami in psi. Protesti, ki so trajali med 17. novembrom in 29. decembrom, so nazadnje pripeljali do strmoglavljenja komunističnega vodstva.

Iskanje zaupnice

Nekateri politični voditelji imenovanje Ondráčka ostro kritizirajo. "Žalostno je, da je do tega prišlo le dan po tem, ko smo se spominjali obletnice smrti Vaclava Havla (pokojnega predsednika in vodilnega protikomunističnega oporečnika). Časi so se spremenili," je dejal podpredsednik Stranke županov (STAN) Vít Rakušan.

Imenovanje po drugi strani zagovarja podpredsednik komunistov Jiří Dolejš. "Prav je, da policijsko delo natančno nadzirajo tisti, ki se na to razumejo," je povedal novinarjem.

Babiš, ki je bil za premierja imenovan ta mesec, njegov kabinet pa je prisegel prejšnji teden, ima do sredine januarja čas, da dobi zaupnico v parlamentu. Češki predsednik Miloš Zeman pa je že napovedal, da bo Babišu dal še drugo možnost, če vladi zaupnica prvič ne bo izglasovana.

K. S.