Na Filipinih nesreča trajekta z 251 potniki; 140 ljudi rešenih

Vzrok za nesrečo visoki valovi

21. december 2017 ob 09:55

Manila - MMC RTV SLO, Reuters

Na vzhodu Filipinov se je v slabem vremenu prevrnil trajekt z 251 ljudmi na krovu. 140 ljudi so rešili, iz vode pa so za zdaj potegnili štiri trupla.

Kot je sporočila tamkajšnja obalna straža, je bilo na območju v času nesreče zelo slabo vreme. Morje je bilo zelo razburkano in je prevrnilo trajekt. Nesreča se je zgodila v bližini otoka Polillo na vzhodu države.

Na prizorišču nesreče so reševalne ekipe s čolni in helikopterji, a tudi njim delajo preglavice slabe vremenske razmere. Jug Filipinov naj bi konec dneva zajela tropska nevihta, ki naj bi prinesla močne vetrove in oblico dežja.

A. P. J.