Na Hrvaškem preiskava sodnice in stečajnega upravitelja

Slab teden za hrvaško pravosodje

19. november 2017 ob 19:43

Zagreb - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V iztekajočem se tednu je bilo hrvaško pravosodje na udaru. Najprej so mediji objavili podrobnosti skoraj leto dni skrivane razsodbe arbitražnega postopka v primeru INA MOL, nato pa sta za zapahi znašla domnevno goljufiva sodnica in stečajni upravitelj.

Arbitražo, ki je temeljila na zatrjevanjih, da je madžarska naftna družba MOL podkupila nekdanjega hrvaškega premierja Ivo Sanaderja, da bi si zagotovila upravljavske pravice v INI, je Hrvaška izgubila. Arbitri so namreč ugotovili, da je bila kronska priča proti Sanaderju neverodostojna, dokazi tožilstva ponarejeni, sodnik pa izrazito pristranski.

Kot je za Televizijo Slovenija poročala Irena Ulčar Cvelbar, pa je sredi tedna sledil še en udarec na pravosodje. Za zapahi sta se po seriji hišnih preiskav tako znašla domnevno goljufiva sodnica Vesna Malenica in stečajni upravitelj Pero Hrkać.

Skoraj desetletje naj bi Hrkać stečajne postopke, ki jih je vodil, izrabljal za osebno bogatenje na škodo upnikov. Preiskovalci so prišli na sled številnim sumljivim transakcijam, s katerimi se je denar porabljal za zasebne gradbene projekte, sumljiva posojila in nakupe nepremičnin. Sprego stečajnika in sodnice zagrebškega trgovinskega sodišča Vesne Malenica potrjujejo tudi pridobljeni prisluhi. "Ni niti glavna obtoženka niti še glavna osumljenka. Gre bolj za to, da je opustila dolžno ravnanje, da v določenih okoliščinah ni ukrepala," je dejal odvetnik sodnice Veljko Miljević.

Sodniki izbirajo stečajne upravitelje

Na Hrvaškem si sodniki še vedno jemljejo diskrecijsko pravico izbiranja stečajnih upraviteljev, ki jim dodeljujejo posamezne stečajne postopke, čeprav bi to morali naključno početi računalniki. Malenica ne le, da je Hrkaću dodeljevala postopke, ignorirala je tudi številne pritožbe upnikov zoper njegovo delo, tudi kazenske ovadbe. Delavci enega od podjetij v stečaju so zaman opozarjali da se denar iz družbe zliva tudi preko plač navidezno zaposlenih.

"V Gredlju je bil pri njem zaposlen nečak njegove tajnice, dobival je plačo, čeprav ga nikoli ni bilo v službi. Plačo sta dobivala tudi sin in nečakinja tajnice. V petih letih Gredelj ni obnovil nobenega vagona Hrvaških železnic," je dejal delavec podjetja Gredelj.

Hrkaćeva kriminalna združba naj bi podjetja v stečajih oškodovala za več kot šest milijonov evrov. Peterici osumljenih je sodišče odredilo enomesečni preiskovalni zapor. Med njimi je tudi razvpiti bosanskohercegovski podjetnik Milan Lucić, ki ga zaradi sumov oškodovanja Hypo banke preganja tudi avstrijsko pravosodje.

B. V.