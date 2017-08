Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gasilci se še vedno borijo s požari na območju Šibenika in Zadra. Foto: Reuters Zaradi podtikanja požarov je prijeti 14 ljudi, še 28 pa je ovadenih. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Hrvaškem zaradi suma podtikanja požarov prijeli 14 ljudi

Ena najhujših požarnih sezon v zadnjih nekaj desetletjih

24. avgust 2017 ob 12:15

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zaradi suma podtikanja požarov ob jadranski obali so na Hrvaškem prijeli 14 ljudi, še 28 pa so jih ovadili sodniku za prekrške. Gasilci imajo medtem še vedno veliko dela, a manj kot v preteklih dneh.

Vsi prijeti in ovadeni ljudje so hrvaški državljani, večina pa jih je z območja Šibenika. Med prijetimi so tudi mladoletniki in 75-letnik. Eden od prijetih, 28-letnik, je podtaknil sedem požarov. Preiskava je pokazala, da gre za človeka s psihičnimi motnjami. V torek pa je policijska patrulja opazila 22-letnika, ki je s cigareto prižgal suho travo nedaleč od narodnega parka Krka v šibeniško-kninski županiji.

Policisti so na območju Knina v začetku tedna prijeli tudi skupino najstnikov, pri čemer so dva mladoletnika kazensko ovadili zaradi podtikanja požara in spodbujanja h kaznivemu dejanju.

Po prvih aretacijah so se na družbenih omrežjih razširila sporočila sovraštva in nestrpnosti, ker so nekateri prijeti domnevno srbske narodnosti, čeprav pripadniki srbske manjšine večinoma živijo na območju v zaledju Šibenika, ki so ga zajeli požari, in so mnogi utrpeli škodo.

Požar zaradi sovraštva

Kasneje sta 21- in 26-letnica z območja Benkovca priznali, da sta podtaknili požar nedaleč od vasi Brgud, v kateri živijo pripadniki srbske manjšine. Kot sta pojasnili policistom, Srbom nasprotujeta, ker sta njuni družini izgubili celotno premoženje med vojno na Hrvaškem, poroča hrvaški časnik Jutarnji list.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v sredo notranjemu ministru Davorju Božinoviću naložil, naj policija podrobno razišče vzroke vseh požarov, ki so divjali v Dalmaciji. Hrvaška policija je okrepila patrulje na celotnem požarno ogroženem območju Dalmacije z namenom preprečevanja podtikanja požarov.

Požari na območju Šibenika in Zadra

Medtem se gasilci še vedno borijo s požari na območju Šibenika in Zadra, ki jim jih že več dni ne uspe zamejiti. Gasilska letala gasijo požare na gorah Biokovo in Velebit. Na Biokovo so z letali prepeljali tudi kopenske gasilske sile.

Na Hrvaškem se soočajo z eno požarno najhujših poletnih sezon ob jadranski obali v zadnjih nekaj desetletij. Našteli so že več kot 5.000 požarov, pogorelo pa je več kot 83.000 hektarov gozda, kmetijskih zemljišč in rastlinja.

