Na jugu Evrope narašča število žensk brez otrok

Naraščanje rojstev po drugi svetovni vojni

11. januar 2017 ob 18:00

Pariz - MMC RTV SLO

Ženske v Evropi, še posebej v južnih državah, imajo manj otrok, kar lahko pripišemo prekarnemu delovnemu trgu in pomanjkanju za družine prijazne delovne zakonodaje, ugotavlja francoski Nacionalni inštitut za demografske študije.

Skoraj četrtina žensk, ki so bile rojene v 70. letih prejšnjega stoletja, ostaja brez otrok, v primerjavi s 15 odstotki na severu Evrope in 18 odstotki v zahodni Evropi, poročilo francoskega inštituta povzema BBC.

Francoski raziskovalci poudarjajo, da je bilo tudi preteklo stoletje veliko žensk brez otrok. Med 17 in 25 odstotkov žensk, rojenih v prvem desetletju 20. stoletja, je ostalo brez otrok, vzrok pa je bil v tem, da so številni moški umrli v 1. svetovni vojni ali emigrirali iz revnih držav, poleg tega pa je treba upoštevati še učinke velike depresije leta 1929.

Od takrat se je zgodil preobrat in število žensk brez otrok je začelo upadati. Najnižjo stopnjo je doseglo pri ženskah, ki so bile rojene v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja. To je generacija, ki je že začela uživati povojni gospodarski razcvet z nizko stopnjo brezposelnosti in velikodušne sisteme socialne države.

Dostopnost kontracepcije eden od dejavnikov

Na vzhodu Evrope je veliko število rojstev trajalo dlje kot na zahodu, kar avtorji poročila pripisujejo pomanjkanju kontracepcije, ki je bila na zahodu lažje dostopna.

Upadanje rojstev se je na zahodu začelo že pri ženskah, ki so bile rojene v 40. letih, in na vzhodu pri ženskah, rojenih v 60. letih.

"Večina gospodarskih in kulturnih gibanj zadnje polovice stoletja je očitno ženske in moške odvrnila od tega, da bi imeli otroke," ugotavlja poročilo in med te dejavnike uvršča zanesljivo kontracepcijo, poznejše sklepanje zakonske zveze in nosečnost, večjo krhkost družine, posvečanje karieram in nestabilne zaposlitve, pa tudi splošno slabšanje gospodarskih razmer.

Če se je na zahodu in severu Evrope število ženske brez otrok ustalilo, je še naprej hitro naraščalo na jugu Evrope in se nadaljevalo v srednji ter vzhodni Evropi.

G. V.