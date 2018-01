Na obletnico Trumpovega predsednikovanja v ZDA množični pohodi žensk

Opozorila na spolne napade in nadlegovanja

21. januar 2018 ob 10:19

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Tako kot dan po inavguraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa januarja lani so v soboto na obletnico predsednikove prisege po ZDA potekale množične demonstracije žensk.

Koordinirani pohodi so potekali v Washingtonu, New Yorku, Los Angelesu, Chicagu in v še okoli 250 drugih mestih po državi. Govornice na protestih so kritizirale Trumpa zaradi politik, ki po mnenju številnih škodujejo ženskam, volivce in volivke pa so pozvale k udeležbi na novembrskih volitvah v kongres.

Medtem ko se je Trump lani jezil zaradi poročil, da je bilo več ljudi na protestih dan po inavguraciji kot na njegovi prisegi, je tokrat poskusil s šalo. "Čudovito vreme v naši veliki državi, kot nalašč za ženske pohode. Udeležite se proslave zgodovinskih prelomnic in doslej nedoživetega gospodarskega uspeha zadnjih 12 mesecev. Ženska stopnja brezposelnosti najnižja v 18 letih," je tvitnil.

Brezposelnost med ženskami je bila decembra 3,7-odstotna, kar je manj kot splošna brezposelnost v državi, ki je 4,1-odstotna, sporoča ministrstvo za delo.

Poziv k udeležbi na volitvah

Udeleženke protestov medtem opozarjajo na Trumpov seksizem in hvaljenje s spolnimi nadlegovanji. Pred volitvami leta 2016 je namreč prišel na dan videoposnetek, v katerem se Trump hvali, da lahko kot slaven in bogat z ženskami dela, kar hoče, med drugim jih lahko nekaznovano grabi za mednožje. Eden najpopularnejših sloganov letošnjega protesta je bil tako "zagrabimo jih za kongresne volitve".

"Danes Trumpu pošiljamo sporočilo, naj pogleda skozi okno. Oglej si nas, sliši nas in začuti našo moč," je v Washingtonu dejala predsednica Nacionalne organizacije žensk Toni Van Pelt in dodala, da jih njegovo nasilje, sovražni govor in tviti ne bodo ustavili.

Že od predvolilne kampanje predlani uživa Trump precej nižjo podporo med ženskami kot med moškimi. Medtem ko po raziskavi organizacije Pew Research Center 46 odstotkov moških odobrava Trumpovo delo, je ta delež med ženskami okoli 33-odstoten.

V zadnjem letu se je na družbenih omrežjih in v medijih več govorilo o ženskih pravicah in spolnem nadlegovanju. Tudi več govornic je v soboto opozorilo na vprašanje spolnih napadov in Američane pozvalo, naj se uprejo kulturi, ki dopušča zlorabe žensk. Igralka Olivia Munn je dejala, da se morajo ženske, žrtve spolnih napadov, s tem pogosto spopadati same. Izrazila je podporo žrtvam.

Spomnimo, tudi Trump je obtožen spolnega nadlegovanja. O svojih tovrstnih izkušnjah z njim je spregovorilo več kot deset žensk.

Množično, a manj kot lani

Pohodi žensk v ameriških mestih so bili množični. Župan Los Angelesa Eric Garcett je ocenil, da se je zbralo pol milijona ljudi, kar je označil za največji shod v državi. V Washingtonu je množico, ki je bila po poročanju Reutersa precej manjša kot na protestu pred letom dni, nagovorilo več demokratskih politikov, med njimi tudi vodja demokratov v predstavniškem domu Nancy Pelosi. "Ne tarnamo, organiziramo se," je dejala.

V Čikagu se je zbralo na desettisoče ljudi, predvsem žensk. Kot je dejala ena izmed govornic, so mestne oblasti ocenile, da se je zbralo med 200.000 in 300.000 ljudi. A Reuters poroča, da ulice niso bile tako polne kot lani.

Spomnimo, lani se je po Trumpovi inavguraciji na ulicah mest po ZDA zbralo okoli pet milijonov ljudi, kar je bil eden večjih protestov v ameriški zgodovini.

B. V.