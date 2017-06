Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ni poročil o škodi ali poškodovanih. Foto: Reuters Sorodne novice Varnostni svet soglasno pozval k spoštovanju premirja v Ukrajini Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na območju ameriškega veleposlaništva v Ukrajini ponoči odjeknila eksplozija

Marca napaden poljski konzulat

8. junij 2017 ob 11:22

Kijev - MMC RTV SLO/STA

Kot je sporočila policija, je neznanec v noči na četrtek proti poslopju veleposlaništva odvrgel neznan predmet. Eksplozija je odjeknila malo po polnoči. Poškodovanih ni bilo, prav tako še ni sporočil o gmotni škodi.

Ameriško veleposlaništvo se ni še odzvalo, je pa neimenovani diplomat za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da bo veleposlaništvo delovalo normalno.

Tamkajšnje oblasti so že sprožile preiskavo zaradi suma terorističnega napada. Za takšna kazniva dejanja je predvidena zaporna kazen do deset let. V Ukrajini so v obtoku velike količine orožja, kar je posledica več kot tri leta trajajočega oboroženih spopadov s proruskimi separatisti na vzhodu države.

Marca je bil v mestu Luck na zahodu države napaden in močno poškodovan poljski konzulat. Ponoči ga je zadela protitankovska raketa, poroča rt.com.

B. V.