Na stotine protestnikov proti govoru rasista na univerzi v Floridi

Guverner razglasil izredne razmere

19. oktober 2017 ob 22:36

Gainesville - MMC RTV SLO

Eden vidnejših predstavnikov ameriške skrajne desnice Richard Spencer je imel govor na univerzi v Floridi, kar je povzročilo ogorčen protest protirasistov in množično prisotnost policije.

Spencerjeva organizacija Nacionalni inštitut za politike je za 10.000 dolarjev najela dvorano na območju univerze. Pred govorom se je Spencer zahvalil predsedniku univerze Kentu Fuchsu, da mu je dovolil govoriti. Dejal je, da gre za vprašanje svobode govora. Z univerze so medtem sporočili, da "odvratnemu" Spencerju tega niso želeli dopustiti, a so to po zakonu morali storiti, poroča BBC.

Kot so sporočili z univerze, bodo morali za varovanje dogodka porabiti več kot pol milijona dolarjev. Predsednik Fuchs je študente pozval, naj Spencerja ignorirajo. S tem bi mu po njegovih besedah odrekli še večjo razpoznavnost.

Zveza temnopoltih študentov je protestnike pozvala, naj bodo previdni in naj ne podležejo provokacijam ter naj ne bodo nasilni. Predstavnica univerze Janine Sikes je dejala, da ustanova ne more nadzirati, komu bo dovoljeno udeležiti se dogodka.

Spencerjev govor dva meseca po Charlottesvillu

To se je zgodilo dva meseca po shodu skrajnih desničarjev v Charlottesvillu v Virginiji, na katerem je bila ubita protirasistična protestnica. Zaradi Spencerjevega nastopa je guverner Floride Rick Scott razglasil izredno stanje, za kar je sam Spencer dejal, da mu to laska. V kampus je prišlo na stotine policistov. Vpoklicani so bili policisti iz številnih policijskih oddelkov.

Na dogodek ali v njegovo bližino je bilo prepovedano prinesti predmete, kot so dežniki, steklenice z vodo in nahrbtniki.

Spencer "radikalni beli separatist"

Organizacija, ki spremlja skupine, ki širijo sovraštvo v ZDA, Southern Poverty Law Center, je Spencerja označila za "radikalnega belega separatista, čigar cilj je vzpostavitev bele etnodržave v Severni Ameriki".

Kot poroča BBC, je Spencer najvidnejši predstavnik rasističnega skrajno desnega gibanja, znanega pod imenom Alt-right, ki je postal znan, ko je zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah proslavil z vzkliki "Heil Trump", prisotni pa so se odzvali z nacističnim pozdravom. Pomagal je pri organizaciji omenjenega shoda v Charlottesvillu, na katerem so udeleženci med drugim vzklikali "Judje nas ne bodo zamenjali" in nacistični slogan "Kri in zemlja".

B. V.