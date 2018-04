Na tisoče potnikov v Nemčiji obtičalo zaradi stavke dela javnega sektorja

Delavci želijo občutiti korist gospodarske rasti

10. april 2018 ob 20:35

Berlin,Pariz - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Nemčiji so zaradi stavke dela javnega sektorja, ki je ohromila tudi letališča, odpovedali številne lete, stavka pa poteka tudi v Franciji, in sicer pri letalskem prevozniku Air France.

Stavki v dveh največjih evropskih gospodarstvih povzročata težave v letalskem prometu.

Zaradi stavke v Nemčiji je samo nemški nacionalni prevoznik Lufthansa za danes odpovedal več kot 800 od načrtovanih 1.600 letov. Po ocenah Lufthanse naj bi samo te odpovedi prizadele okoli 90.000 potnikov. Lete so morali odpovedati tudi v Lufthansinem nizkocenovnem prevozniku Eurowings.

Opozorilna stavka se je začela zjutraj, trajala pa je do 18. ure. Stavkali so letališki gasilci in del zaposlenih na letališčih. Zaradi tega je najbolj prizadeto delovanje največjega nemškega letališča, v Frankfurtu, ki je obenem glavno Lufthansino vozlišče in eno najpomembnejših evropskih letališč. Močneje prizadeta so bila tudi drugo Lufthansino vozlišče v Münchnu ter letališči Kölln - Bonn in Bremen. Posledice so čutili še v Berlinu, Hamburgu, Hannovru in Leipzigu.

Poleg odpovedi so potnike na letališčih vznejevoljile tudi precejšnje zamude, težave so imeli zaradi stavke v javnem potniškem prometu tudi s prihodom na letališče. Tudi postopki, kot so varnostni pregledi, so potekale bistveno počasneje.

V Nemčiji stavkajo tudi v vrtcih in bolnišnicah, v sindikatu javnih uslužbencev Verdi pa stavkovne aktivnosti načrtujejo do petka, s čimer pred začetkom pogajanj o novih kolektivnih pogodbah stopnjujejo pritisk na delodajalce, da tudi zaposleni v javnem sektorju požanjejo del dobrih rezultatov največjega evropskega gospodarstva. Pogajanja se bodo začela naslednji teden, v sindikatu Verdi pa za okoli 2,3 milijona zaposlenih zahtevajo za šest odstotkov višje mesečne plače oziroma dvig v višini najmanj 200 evrov.

Sindikati: Kdaj, če ne zdaj?

Nemško gospodarstvo je v dobrem stanju, poroča Reuters. Država ima proračunski presežek in rekordne davčne prihodke. Ob tem je zaposlenost vse višja. "Kdaj bomo lahko imeli občutne povišice za vse delavce, tudi v javnem sektorju, če ne zdaj?" sprašuje vodja Verdija Frank Bsirske.

Februarja je 3,9 milijona delavcev v industrijskem sektorju sprejelo sporazum o višjih plačah (za štiri odstotke v letih 2018 in 2019) in fleksibilnejšem delovnem času. Marca je bila inflacija 1,5-odstotna.

V Franciji šesta stavka v Air Franceu

V Franciji se medtem odvija šesta stavkovna epizoda pri nacionalnem prevozniku Air France, ki je moral odpovedati približno četrtino vseh letov, pri čemer so bili najbolj prizadeti medcelinski leti.

V Air Franceu ocenjujejo, da so jih stavkovne aktivnosti do zdaj stale okoli 170 milijonov evrov. Spor med zaposlenimi, ki terjajo za šest odstotkov višje plače, in vodstvom, ki je privolil v zgolj enoodstotno zvišanje, traja že od 22. februarja, stavka pa je napovedana tudi za prihodnji teden.

Sindikati zahtevajo, da letalska družba z zaposlenimi deli dobre poslovne rezultate lanskega leta, menedžment pa vztraja, da ne more zvišati plač, ne da bi ogrozil prihodnjo rast v izredno konkurenčnem letalskem sektorju.

B. V.