V Franciji zaradi stavke strojevodij okrnjen železniški promet

Macron pred novim preizkusom

8. april 2018 ob 12:03

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Franciji je spet omejen železniški promet zaradi stavke strojevodij. Kot sporočajo francoske državne železnice SNFC, so danes sicer odpovedali manj voženj z vlaki kot med stavko v torek in sredo.

Danes tako vozi eden od petih hitrih vlakov TGV, v regionalnem prometu pa sta obstali dve tretjini vlakov. V sredo pa ni vozilo šest od sedmih hitrih vlakov, obstali pa so štirje od petih regionalnih vlakov.

V nedeljo naj bi sicer stavkala nekaj več kot tretjina delavcev, potrebnih za nemoteno delovanje železnic, kar je malo v primerjavi s številom stavkajočih v torek in sredo, so sporočile železnice.

Sindikati s stavko protestirajo proti vladnemu načrtu za reformo državnih železnic. Tokratna stavka velja za pomemben preizkus moči za 40-letnega predsednika Emmanuela Macrona, sicer nekdanjega naložbenega bančnika. Gre za tretji stavkovni dan od začetka meseca. Do konca junija je skupno napovedanih 36 stavkovnih dni, še navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Sindikati napovedujejo zaostritev

Nekateri sindikati pa so že nakazali ostrejši odnos, saj so pogajanja z vlado zašla v slepo ulico. Predstavniki sindikata CGT so v petek tako dejali, da bi se lahko stavka nadaljevala onkraj junija, če ne bo sprememb. Delavci naj bi bili pripravljeni na "maraton," je po poročanju Reutersa dejal Laurent Brun iz CGT-ja.

Sindikati so sklicali stavke za dva od vsakih petih delovnih dni do konca junija. Zaradi vladnih namer ukinitve monopola SNCF-ja in odpiranja železniškega sektorja za konkurenco v skladu s pravili EU-ja bi delavci izgubili zagotovljeno delovno mesto za celo življenje in zgodnejše upokojevanje za zaposlene na železnicah. Te spremembe naj bi po besedah vlade pomagale močno zadolženo podjetje spremeniti v dobičkonosno javno storitev.

Delavci medtem opozarjajo, da se želi SNCG razgraditi za privatizacijo železnic.

Macronu je do zdaj že uspelo liberalizirati delovnopravno zakonodajo, spopad z železniškim sektorjem pa zaradi odpora sindikatov ni uspel predhodnim francoskim vladam.

Premier: Odločeni smo izpeljati projekt do konca

Premier Edouard Philippe je dejal, da stanje, kakršno je zdaj, ni vzdržno. "Nujno je, da napredujemo, in vsi morajo vedeti, da smo odločeni to izpeljati do konca," je dejal v intervjuju za časnik Le Parisien.



Do zdaj je imela vlada kar široko javno podporo. Skoraj dve tretjini prebivalcev podpira vlado v odnosu do sindikatov, 56 odstotkov pa jih meni, da je oviranje železniškega prometa neupravičeno, kaže anketa, objavljena v časopisu Journal du Dimanche.

A nezadovoljstvo obstaja tudi v drugih sektorjih. Tako so študenti ovirali delo univerz po državi zaradi načrta izbire novih študentov, protestirali pa so tudi smetarji in drugi javni uslužbenci.



Francija se medtem pripravlja na 50. obletnico študentskih protestov maja 1968, ki so ohromili državo in pripeljali do progresivnejših socialnih politik.

B. V.