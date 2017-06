Na Vučićevi inavguraciji 5.000 gostov, tudi 20 tujih voditeljev

Še nikoli videna slovesnost v Srbiji

23. junij 2017 ob 16:08,

zadnji poseg: 23. junij 2017 ob 21:08

Beograd - MMC RTV SLO/STA

V Beogradu danes poteka inavguracija novoizvoljenega srbskega predsednika Aleksandra Vučića. V središču mesta je potekal tudi protest "proti diktaturi".

Po uradnih podatkih je na slovesnosti v močno zastraženi in polepšani Palači Srbije okoli 5.000 povabljenih gostov iz Srbije in sveta, predstavnikov diplomatskega zbora ter političnega in javnega življenja. Med njimi je tudi okoli 20 voditeljev tujih držav in predstavnikov mednarodnih organizacij.

Med njimi so tudi madžarski premier Viktor Orban, predsednik Makedonije Gjorgje Ivanov, črnogorski predsednik Filip Vujanović in hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki je Izrazila je željo, da bi današnji dan predstavljal prelomnico in nov korak v odnosih med Hrvaško in Srbijo. Iz Slovenije se bo inavguracije udeležil zunanji minister Karl Erjavec. Za Televizijo Slovenija je dejal: "Ne predstavljam si stabilne regije, stabilnega Zahodnega Balkana brez stabilnosti Srbije".

V Beograd sta prišla tudi evropski komisar za širitev in sosedsko politiko Johannes Hahn in nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder, ki je Vučića podprl že v času njegove kampanje. Rusija je poslala podpredsednika vlade Dmitrija Rogozina. Navzoči so tudi tričlansko predsedstvo BiH-a, predsednik Republike srbske Milorad Dodik, avstrijski kancler Christian Kern in prestolonaslednik Združenih arabskih emiratov Mohamed bin Zajed. ZDA zastopa predstavnik zunanjega ministrstva za Evropo in Evroazijo Hoyt Brian Yee.

Med gosti je tudi mandatarka za sestavo nove srbske vlade Ana Brnabić, ki bi v primeru potrditve postala prva srbska premierka.

Srbski mediji so poročali, da so slovesnost pripravili kot potovanje skozi srbsko zgodovino in prikaz pečata Srbije, ki ga je pustila v svetu. Vučić je imel ob robu inavguracije številna dvostranska srečanja.

Protest proti diktaturi

Ob inavguraciji je potekal tudi protest "proti diktaturi" na Trgu republike, ki so se ga udeležili tudi nekateri opozicijski poslanci. Protestniki so se sicer po kakšni uri razšli.

Pahor: Vučićevi uspehi bodo uspehi regije

Čez dan je Vučića obiskal slovenski predsednik Borut Pahor. Dejala sta, da je treba težave reševati po mirni poti z medosebnim razumevanjem in sodelovanjem različnih strani.

Pahor je Vučiću čestital za zmago na volitvah in dodal, da bodo njegovi uspehi in uspehi Srbije tudi uspehi regije. Kot je dejal slovenski predsednik, želi Slovenija mirno in uspešno sodelovati z vsemi državami v regiji, zlasti s Srbijo.

Medtem je Vučić dejal, da so v regiji vedno neke težave, bodisi politične bodisi gospodarske. Poudaril pa je, da imata Slovenija in Srbija "moč, da sodelujeta". Pojasnil je, da med državama sodelovanje še nikoli ni bilo uspešnejše, nimata težav in bosta še naprej sodelovali ter se posvetovali, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Pahor: Slovenija podpira približevanje Srbije Uniji

Pahor je še dejal, da Slovenija podpira prizadevanja Srbije za vstop v EU, a je priznal, da širjenje Unije trenutno ni prioriteta. Poudaril je, da je odločilnega pomena, da Srbija napreduje v reformah.

"Prisotna mora biti iskrena želja za spravo"

Po Pahorjevih besedah je treba težave v tem delu Evrope reševati po mirni poti ne glede na morebitna članstva v mednarodnih skupnostih, saj je področje v preteklih desetletjih doživelo veliko hudega. "Prisotna mora biti iskrena želja za spravo, da bomo znali tudi z razlikami živeti mirno in v sožitju," je dejal.

O gospodarskem sodelovanju med državama je Vučić dejal, da si Srbija želi gostiti še več slovenskih vlagateljev.

