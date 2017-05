Napad v središču Kabula: 90 mrtvih in 400 ranjenih

Eksplozija v bližini veleposlaništev

31. maj 2017 ob 07:50,

zadnji poseg: 31. maj 2017 ob 20:27

Kabul - MMC RTV SLO/STA

V enem najhujših napadov v afganistanski prestolnici Kabul je v bližini nemškega veleposlaništva odjeknila silovita eksplozija, zaradi katere je umrlo okoli 90 ljudi, več kot 400 je ranjenih.

Večina žrtev je civilistov. Tovornjak bomba je v času jutranje konice malo po 8.30 eksplodiral na trgu Zanbak, ki ga obdajajo številna veleposlaništva, afganistanska vladna poslopja in sedež zveze Nato.

Slike na družbenih omrežjih so takoj po eksploziji prikazovale velik oblak črnega dima, ki se je vil nad mestom, in vrsto uničenih vozil. BBC dodaja, da so bili prizori kaotični s številnimi ranjenimi ljudmi. Več kot pol ure po napadu so reševalna vozila še vedno vozila ranjene v bolnišnice. Reševalci izpod ruševin skušajo rešiti preživele, gasilci pa si prizadevajo pogasiti požare v več poslopjih. Afganistanska policija je eksplozijo opisala kot eno največjih v Kabulu do zdaj. Oblasti so pozvale ljudi k darovanju krvi, saj jo bolnišnice nujno potrebujejo.

Eksplozija ob nemškem veleposlaništvu

Napad je bil na območju afganistanske prestolnice, kjer so številna diplomatska predstavništva. Napad naj bi bil povsem v bližini nemškega in iranskega veleposlaništva, blizu pa sta tudi veleposlaništvi Velike Britanije in ZDA, obenem pa še sedež zveze Nato, številna afganistanska ministrstva in predsedniška palača. Veleposlaništvi Nemčije in Francije sta bili v napadu poškodovana, je povedala francoska ministrica za evropske zadeve Marielle de Sarnez, a dodala, da nima podatkov o morebitnih žrtvah med osebjem.

Nemške oblasti so po napadu v Kabulu preložile let z deportiranimi Afganistanci. Čarterski let z zavrnjenimi prosilci za azil so uradno odpovedali zaradi diplomatskih in konzularnih zadev.

Eksplozija je odjeknila okoli 8.30 po lokalnem času, ko so bili tisoči na poti na delo. V zadnjih mesecih so napadi v Kabulu pogosti. Odgovornosti ni prevzela še nobena skupina, oblasti pa sumijo, da so za napad krivi skrajneži samooklicane Islamske države, ki so izvedli več napadov v zadnjem času. V zadnjem obdobju svojo tako imenovano spomladansko ofenzivo stopnjujejo tudi talibani, ki pa so že zanikali vpletenost v napad.

Ranjeni novinarji BBC-ja

Britanska medijska hiša BBC je sporočila, da je bil v napadu ubit tudi afganistanski voznik avtomobila, ranjeni pa štirje novinarji BBC, ko jih je peljal v njihov urad. Novinarji so v bolnišnici, a njihova življenja niso ogrožena. Dodali so, da je voznik Mohamed Nazir za afganistansko dopisništvo BBC delal več kot štiri leta in da je za seboj pustil mlado družino.

"Napad razkriva barbarsko naravo sovražnika"

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je na Twitterju obsodil "grozljiv napad v Kabulu" in izrazil sožalje prizadetim. Misija Nata v Afganistanu je ocenila, da napad kaže na "popolno neupoštevanje civilistov in da razkriva barbarsko naravo sovražnikov, s katerimi je soočen afganistanski narod". "Izpostavlja tudi hinavščino sovražnika, ki trdi, da so njegove tarče samo afganistanske varnostne sile in tuje sile, medtem pa še naprej povzroča smrt in trpljenje med nedolžnimi Afganistanci," so poudarili v misiji Nata za usposabljanje afganistanskih varnostnih sil, v kateri sodeluje okoli 12.000 vojakov, od tega 8.400 ameriških.

Odzivi iz sveta

Ameriški obrambni minister Jim Mattis je v odzivu opozoril, da v Afganistanu tuje in afganistanske sile čaka še eno težko leto. Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel, ki je sporočil, da je bil v napadu ubit tudi afganistanski varnostnik nemškega veleposlaništva v Kabulu, ranjenih pa več članov osebja, je poudaril, da tovrstni napadi "ne zmanjšujejo odločenosti Nemčije, da bo še naprej podpirala afganistansko vlado pri stabilizaciji države". Napad je obsodil tudi sosednji Pakistan, ki je poudaril, da "trdno stojijo za afganistanskimi brati v tem času žalovanja in bolečine". Obsodil ga je tudi indijski premier Narendra Modi.

Napad je obsodil tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, misija Nata v Afganistanu pa je ocenila, da napad kaže na "popolno neupoštevanje civilistov in da razkriva barbarsko naravo sovražnikov, s katerimi je soočen afganistanski narod".

Nemška kanclerka Angela Merkel je izrazila sožalje žrtvam in njihovim svojcem, poudarila pa, da je napad nov dokaz, da terorizem nima meja. "Njegova tarča smo vsi - tako v Manchestru kot Berlinu, Parizu, Istanbulu, Sankt Peterburgu ali Kabulu." Ob tem je odločno pristavila: "Borili se bomo proti terorizmu in zmagali."

Tudi Iran je obsodil napad kot nečloveški poskus preprečiti varnost in stabilnost v Afganistanu.

T. J., J. R.