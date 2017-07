Napadalca v Hurgadi sumijo povezav z IS-om

Uradno potrdili smrt dveh nemških državljank

15. julij 2017 ob 18:10

Kairo, Hurgada - MMC RTV SLO/STA

Napadalca, ki je v petek v egiptovskem letovišču Hurgada z nožem ubil dve Nemki in ranil še štiri druge tuje turistke, sumijo povezav s skrajno skupino Islamska država (IS).

Šlo naj bi sicer za 28-letnega Egipčana Abdela Rahmana Šabana iz severne province Kafr al Šekj, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Z organizacijo je komuniciral prek spleta in prejel nalogo, naj napade tuje turiste na plaži v Hurgadi," je o stikih napadalca z IS po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal neimenovani varnostni vir.

Francoska tiskovna agencija AFP medtem ob sklicevanju na sodne in varnostne vire piše, da je napadalec, ki so ga prijeli takoj po napadu, med zaslišanjem priznal, da deli ideje džihadistov. Islamska država sicer (še) ni prevzela odgovornosti za napad.

Napadalec je na plaži pred hotelom Zahabia ubil dve Nemki, nato pa je odplaval do sosednjega hotela El Palacio. Direktor hotela El Palacio Halid Taha je povedal, da so bile ranjene štiri osebe, katerih stanje je dobro. Napasti jih je želel še več, je pojasnil Taha.

Uradno potrjena smrt nemških državljank

Egiptovska državna informacijska služba SIS je potrdila, da sta v napadu v egiptovskem obmorskem letovišču Hurgada v petek umrli dve nemški državljanki, kar je potrdilo tudi nemško zunanje ministrstvo.

Po navedbah znanca žrtev sta ženski v mestu že več časa živeli in delali, vendar mora to še potrditi nadaljnja preiskava, navajajo nemški mediji.

Nemško ministrstvo je že pred tem napad obsodilo. "Najostreje obsojamo to strahopetno in nizkotno dejanje, ki se zdi usmerjeno proti dopustnikom, ki so zgolj želeli neobremenjeno in prijetno preživeti čas na morju," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva.

"Zelo smo užaloščeni zaradi uboja dveh nemških državljank v Hurgadi, sočustvujemo z njunimi družinami," je na Twitterju zapisal tiskovni predstavnik nemške kanclerke Angele Merkel. Sožalje s prijatelji in družinami žrtev pa je izrazil tudi nemški zunanji minister Sigmar Gabriel.

Ranjene turistke domnevno iz Rusije, Češke in Armenije

Identiteta poškodovanih štirih turistk še ni uradno potrjena. Ruska tiskovna agencija Interfax ob sklicevanju na konzulat poroča o eni ranjeni ruski državljanki. Češko zunanje ministrstvo je potrdilo, da je bila v napadu v nogo ranjena 36-letna češka turistka, ki pa ni v smrtni nevarnosti. Še dve turistki naj bi bili Armenki.

Napadalec naj bi po poročanju medijev Nemki ubil in še dve ženski ranil na plaži hotela Zahabia, nato pa odplaval na sosednjo plažo in napadel še najmanj dve osebi v resortu Sunny Days El Palacio, preden so ga obvladali varnostniki in drugi gostje.

Po navedbah prič je napadalec napadal izključno tujce. "Umaknite se, nočem Egipčanov," naj bi kričal med dejanjem, poroča Spiegel.

"Ne poznamo še njegovih motivov, lahko je bil nor ali vznemirjen - prezgodaj je, da bi karkoli rekli," je povedal uradnik egiptovskega notranjega ministrstva.

V Hurgadi živi in dela več tisoč Nemcev

Hurgada je sicer pri tujcih zelo priljubljena. Od 80. let prejšnjega stoletja je v nekdanji ribiški vasi zraslo več kot 250 hotelskih kompleksov. Trajno naj bi v mestu in bližnji okolici živelo več tisoč Nemcev.

V letoviščih in drugje po državi so sicer po več terorističnih napadih, ki so zahtevali smrtne žrtve, okrepili varnost. Strožji varnostni ukrepi tako po petkovem napadu veljajo tudi na plažah v Hurgadi. Terorizem je sicer egiptovski turizem močno prizadel.

