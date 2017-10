Navalni že tretjič letos za zapahi: "To je rojstnodnevno darilo Putinu"

Na predsedniških volitvah ne bo mogel kandidirati

3. oktober 2017 ob 11:36

Moskva - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Sodišče v Moskvi je opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega obsodilo na 20 dni zapora zaradi večkratnega kršenja zakona o organizaciji javnih prireditev.

"To je darilo Putinu za njegov rojstni dan," je dejal Navalni na sodišču in pozval somišljenke, naj nadaljujejo proteste: "Ne odnehajte, nadaljujte z uporom. Nočemo, da imajo oblast ti predrzni, hinavski, sleparski, neumni lenuhi, ki imajo sami sebe za božanstva. Niso bogovi. Mi smo vladarji svoje države!" Mimogrede, ruski predsednik Vladimir Putin bo 65. rojstni dan praznoval sedmega oktobra.

"Starec Putin se tako boji naših zborovanj v regijah, da se je odločil, da se bo osrečil z majhnim darilom za svoj rojstni dan. Tako je varneje," pa je Navalni kasneje zapisal še na Twitterju. Aretirali so tudi njegovega sodelavca Leonida Volkova in ga obsodili na 20-dnevno zaporno kazen, zaradi česar je zagrozil z gladovno stavko.

Kremelj: Ne hodite na proteste

Eden najglasnejših kritikov Kremlja se je v petek zjutraj odpravljal z vlakom v Nižni Novgorod, kjer naj bi imel popoldne zborovanje. Tamkajšnje oblasti mu niso želele izdati dovoljenja za dogodek, vendar so njegovi privrženci napovedali, da bodo vseeno prišli. Predstavnik moskovske policije je po aretaciji sporočil, da so Navalnega pridržali zaradi več pozivov k udeležbi na prepovedanem javnem dogodku, iz Kremlja pa so njegove privržence posvarili, naj se ne udeležujejo nezakonitih protestov, saj jih v nasprotnem primeru čakajo sankcije.

Navalni organizira zborovanja po vsej Rusiji, nazadnje v Habarovsku in Vladivostoku. Ob zadnjih dveh shodih v Moskvi 26. marca in 12. junija, ki so ju oblasti prepovedale, ga je policija aretirala, še preden je prišel na prizorišče. Obakrat je bil obsojen na 15 oziroma 25 dni zapora zaradi organiziranja nedovoljenega protesta.

41-letni Navalni je želel kandidirati na predsedniških volitvah marca prihodnje leto, vendar so mu volilni organi to prepovedali, ker je bil zaradi prevare obsojen na pogojno kazen.

A. P. J.