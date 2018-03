Nemški parlament Angelo Merkel izvolil za kanclerko

Volitve so bile septembra lani

14. marec 2018 ob 10:56

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemški parlament je Angelo Merkel spet izvolil za kanclerko. Zanjo je glasovalo 364 poslancev in poslank, 315 jih je bilo proti, devet pa se jih je vzdržalo. Angela Merkel bo nemško vlado vodila že četrtič zapored.

Nova stara kanclerka bo ob 12. uri prisegla pred nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem v predsedniški palači Bellevue, nato pa bo parlament potrdil še člane nove vlade. Ta naj bi se popoldne že sestala na prvi seji.

63-letna vodja krščanskih demokratov (CDU) je na čelu nemške vlade od leta 2005, tokrat pa bo že tretjič vodila veliko koalicijo, ki jo poleg konservativne unije CDU/CSU sestavljajo socialdemokrati (SPD).

Sestavljanje vladne koalicije je trajalo rekordno dolgo. Po volitvah septembra lani je skušala Angela Merkel najprej oblikovati koalicijo z Zelenimi in liberalci, a so pogovori propadli, zato so sledila pogajanja s socialdemokrati.

B. V.