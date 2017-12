Nemški socialdemokrati se nagibajo k pogajanjem o veliki koaliciji

Začetek pogajanj januarja?

7. december 2017 ob 20:39

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemški socialdemokrati (SPD) so na kongresu stranke z veliko večino podprli začetek pogovorov o možnosti oblikovanja t. i. velike koalicije. O vstopu v pogajanja bodo sicer predvidoma januarja odločali člani stranke.

Krščanski demokrati (CDU) kanclerke Angele Merkel in Krščansko-socialna unija (CSU), s katerimi bi se SPD pogajal, so odločitev že pozdravili odločitev.

Predsednik SPD-ja Martin Schulz, ki je po parlamentarnih volitvah septembra odločno zavračal vstop v še eno vlado Angele Merkel, se je zdaj zavzel za začetek pogovorov. Po propadu pogovorov o t. i. jamajški koaliciji (CDU/CSU, Svobodni demokrati in Zeleni) in številnih pozivih, ki so prišli tudi iz tujine, si je premislil.

Kot je dejal, mora SPD okrepiti Evropo, poskrbeti za prihodnost dela v digitalni dobi in začeti revolucijo na področju izobraževanja. Izpostavil je še, da mora njegova stranka omejiti podnebne spremembe in okrepiti socialno mrežo. "Zato bomo vodili pogovore, katerih izid je odprt, nato pa bomo videli, do kakšnih vsebinskih rešitev lahko pridemo," je povedal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Podmladek stranke Jusos je sicer pred kongresom začel spletno peticijo proti veliki koaliciji, pod katero se je hitro podpisalo več kot 10.000 ljudi. Strankarski delegati, ki jih je okoli 600, pa so pobudo podmladka zavrnili.

CDU želi "stabilno koalicijo"

V CDU-ju so poudarili, da je njihov cilj "oblikovanje zanesljive in stabilne koalicije za našo državo". Kot je še povedal eden od vodilnih predstavnikov stranke Klaus Schüler, se bo vodstvo stranke o prihodnjih korakih posvetovalo v nedeljo in ponedeljek.

Odločitev socialdemokratov je pozdravil tudi generalni sekretar CSU-ja Andreas Scheuer. "Pogajanja bodo težka, vendar pa je jasno, da Nemčija potrebuje stabilno vlado," je poudaril.

O pogajanjih odločajo člani SPD-ja

Prvi pogovori vodstev CDU-ja, CSU-ja in SPD-ja bodo sicer potekali prihodnji teden, a o vstopu v koalicijska pogajanja bo SPD odločal na januarskem kongresu, dokončni vstop pa bo moralo potrditi vseh 440.000 članov z glasovanjem po pošti.

B. V.