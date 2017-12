Netanjahu prepričan, da bodo države EU-ja v prihodnosti storile enako kot ZDA

Mogherini: Rešitev glede Jeruzalema v okviru pogajanj

11. december 2017 ob 11:09

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na obisku v Bruslju dejal, da verjame, da bo Evropska unija sledila ZDA in priznala Jeruzalem kot glavno mesto Izraela.

Predsednik izraelske vlade se bo v belgijski prestolnici sestal z zunanjimi ministri Evropske unije. Govorili bodo o razmerah v Jeruzalemu in o bližnjevzhodnem mirovnem procesu, potem ko je pred dnevi ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je čas, da ZDA priznajo Jeruzalem kot glavno mesto ZDA in hkrati ukazal preselitev ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v to mesto.

Več članice Unije je premik veleposlaništva v Jeruzalem zavrnila in posvarila pred zaostritvijo razmer. Že nedeljsko srečanje v Parizu s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, ki je sicer obsodil vse napade v Izraelu, ki so se zgodili po Trumpovi odločitvi, je nakazalo, da se v Bruslju obeta vroča razprava. Macron je obenem Netanjahuja pozval, naj pristopi k Palestincem, da bi znova zagnali mirovni proces in naj zamrzne gradnjo judovskih naselbin palestinskih ozemljih.

Netanjahu: Priznanje omogoča mir

Netanjahu je pred tem Evropo obtožil dvoličnosti, da obsoja Trumpovo napoved, ne izreka pa obsodb glede izstrelkov na Izrael ali hujskanja proti tej državi. Ob obisku Bruslja je izraelski premier dejal, da pričakuje, da bodo evropske države storile enako, kot je Trump. Za potezo ameriškega predsednika, ki so jo ob Palestini obsodile tudi evropske vlade, je pristavil, da bo prispevala k miru na Bližnjem vzhodu. "Priznanje omogoča mir, ker je priznanje resničnega stanja bistvo in temelj miru. Zdaj si prizadevamo, da bi ameriška administracija pripravila nov mirovni predlog. Mislim, da bi morali dati miru priložnosti," je povedal in ponovil: "Čas je, da Palestinci priznaj judovsko državo in priznajo tudi dejstvo, da ima glavno mesto, ki se imenuje Jeruzalem."

Ob tem je pristavil, da "čeprav še ni dogovora, pričakuje, da bo v prihodnosti večina evropskih držav preselila svoja predstavništva v Jeruzalem, ga priznala kot glavno mesto Izraela in z njim začela sodelovati pri zagotavljanju varnosti, miru in blaginje". Po besedah Netanjahuja je obveščevalno sodelovanje Izraela in Bruslja pomagalo preprečiti militantne napade in omejevala širitev samooklicane Islamske države na Bližnjem vzhodu.

Mogherini: Rešitev v okviru pogajanj

Visoka predstavnica EU-ja za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini je še pred srečanjem z Netanjahujem — prvim izraelskega premierja v EU-ja v zadnjih 22 letih — dala vedeti, da mora biti rešitev glede statusa Jeruzalema dosežena v okviru pogajanj o dveh državah in da povezava še naprej priznava "mednarodno soglasje" glede Jeruzalema. "Najhujše, kar se zdaj lahko zgodi, je stopnjevanje napetosti in nasilja," je dejala. Po njenih besedah bo EU okrepil prizadevanja za mirovni proces in se bo o tem pogovarjal tudi s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, s katerim se naj bi sestali naslednji mesec. Obsodila je napade na Izrael in Jude drugje po svetu, tudi v Evropi. Pristavila je, da sta EU in Izrael partnerja in prijatelja.

Medtem so ZDA, potem ko je Abas sporočil, da se ne bo sestal z ameriškim podpredsednikom Mikom Penceom, palestinske oblasti obtožile, da znova zavračajo dialog na Bližnjem vzhodu. Predstavnik Penceovega urada Jarrod Agen je v nedeljo dejal, da bo Trump Pencea poslal v regijo, da bi znova potrdil zavezanost ZDA, da si bodo s partnerji na Bližnjem vzhodu prizadevale za odpravo ekstremizma. Abas je srečanje s Penceom zavrnil po ameriškem priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela.

T. J.