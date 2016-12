Neuradno: Tupoljev 154 strmoglavil zaradi okvare zakrilc

Letalo je bilo staro 33 let

28. december 2016 ob 11:35,

zadnji poseg: 28. december 2016 ob 14:53

Moskva

Ruski mediji poročajo, da je nesrečo letala tupoljev 154, ki je v v nedeljo strmoglavilo v Črno morje nedaleč od Sočija, povzročila okvara zakrilc.

Vsaj tako je mogoče razbrati iz zvočnega zapisa črnih skrinjic. Preiskovalci so namreč v torek našli prvo, v sredo pa še drugo.

Vir, ki sodeluje v preiskavi nesreče, je agenciji Interfax povedal, da sta pilota zaradi okvare zakrilc, ki se niso premikala skupaj, izgubila nadzor nad letalom, tako da je to strmoglavilo. Zakrilca so strukture na koncu letalskih kril, ki omogočajo vzletanje in pristajanje.

Zadnje besede posadke naj bi bile: "Zakrilca, presneto ...!"

92 mrtvih, med njimi 65 članov zbora Rdeče armade

V nesreči je umrlo vseh 92 potnikov na krovu letala, med njimi tudi 65 članov mednarodno priznanega vojaškega ansambla Aleksandrov, uradnega pevskega zbora ruske vojske, znanega tudi kot zbor Rdeče armade. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da so iz Črnega morja doslej potegnili 17 trupel in 223 delov telesa. Do zdaj so v Moskvo prepeljali 13 trupel in 168 delov telesa.

Letalo na poti iz Moskve prek Sočija v Sirijo

Letalo tipa tupoljev 154 je vzletelo iz Moskve, nato pa se je ustavilo v Adlerju blizu Sočija, da bi dotočilo gorivo. Letalo je z radarjev izginilo v nedeljo kmalu po vzletu z ruske črnomorske obale ob 5.40 po krajevnem času. Bilo je na poti iz mesta Adler južno od Sočija proti oporišču Hmeimim v Latakiji na zahodu Sirije, kjer naj bi zbor Rdeče armade ruske vojake pospremil v novo leto.

Rusko civilno letalstvo ga ne uporablja od leta 2009

Letalo tipa tupoljev 154 je bilo staro 33 let. V ruskem civilnem letalstvu ga niso več uporabljali že od leta 2009, ruska vojska pa ga še vedno. Tu 154 je bil dolga leta "nosilni konj" sovjetskega in pozneje ruskega letalstva. Zasnovan je bil v 60. letih 20. stoletja, v redni uporabi pa je bil od leta 1972. Leta 1986 so ga modernizirali. Po svetu naj bi jih letelo le še okrog 50.

