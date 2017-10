Nevihta Ophelia na Irskem zahtevala tri smrtne žrtve

Prvi orkan po letu 1939, ki je dopotoval tako daleč na sever

16. oktober 2017 ob 11:28,

zadnji poseg: 16. oktober 2017 ob 17:59

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Irsko je dosegla Ophelia, sprva orkan, ki pa je nato oslabela v nevihto. Zahtevala je tri smrtne žrtve, poleg tega je 360.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike.

Ženska in moški sta umrla v ločenih nesrečah, ko je na njuna avtomobila padlo drevo. Moški v tridesetih letih pa je umrl zaradi poškodb, ko je skušal z motorno žago odstraniti podrto drevo.

Zaprte šole in fakultete

Na Irskem so že pred prihodom nevihte razglasili rdeči alarm, vlada pa je na območja, ki naj bi jih Ophelia najhuje prizadela, napotila vojsko. Med drugim so na Irskem zaprte vse šole, fakultete in druge izobraževalne ustanove.

Oblasti pozivajo prebivalce, naj se ne zadržujejo na prostem. "Javna varnost je danes naša glavna skrb," je tvitnil irski premier Leo Varadkar. Ob tem je Ircem svetoval, naj se ne zadržujejo na prostem. "Nobenih nenujnih potovanj ali drugih dejavnosti na prostem," je še zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Sunki vetra s hitrostjo do 176 km na uro

Čeprav je Ophelia med potovanjem od Azorov proti Irski nekoliko oslabela, irska meteorološka služba napoveduje, da bodo sunki vetra uničujoči. "Po vsej državi so napovedani siloviti in uničujoči sunki vetra s hitrostjo med 120 in 150 kilometrov na uro," je sporočila irska meteorološka agencija. V kraju Fastnet Rock so zaznali sunke s hitrostjo do 176 kilometrov na uro. Veter ruva drevesa in podira električne drogove.

Oranžni alarm na Severnem Irskem, v Walesu in na jugozahodu Škotske

Ophelia je s seboj poleg vetra prinesla tudi obilne padavine, tako da so napovedane poplave. Pričakovati je težave v letalskem prometu. Na letališču v Dublinu so odpovedali okoli 130 poletov. Verjetno nekaj časa ne bodo vozili trajekti, avtobusi pa bodo imeli zamude. Čez dan se je Ophelia pomaknila naprej proti severu. Na Severnem Irskem, v zahodnem Walesu, na jugozahodu Škotske in na otoku Man velja oranžni alarm. Na Severnem Irskem je brez elektrike ostalo 1.300 gospodinjstev, v Walesu pa 4.000.

Pričakovati je, da bo Ophelia najhujša nevihta na Irskem po pol stoletja. Ophelia je po navedbah vremenoslovcev najmočnejša nevihta na vzhodni strani Atlantika in prvi orkan po letu 1939, ki bo dopotoval tako daleč na sever.

K. T., A. V.