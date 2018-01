New York toži Exxon, BP, Shell in druge zaradi posledic podnebnih sprememb

Exxon: "Gre za državljansko teorijo zarote"

11. januar 2018 ob 11:40

New York - MMC RTV SLO

Mestne oblasti v New Yorku tožijo pet največjih svetovnih naftnih podjetij zaradi sedanje in prihodnje škode, ki jo bo mesto doživelo zaradi podnebnih sprememb.

New York je tožbo vložil v torek proti podjetjem BP, Chevron, Conoco-Phillips, ExxonMobil in Royal Dutch Shell. V tožbi trdi, da so omenjena podjetja s svojimi naftnimi in plinskimi proizvodi prispevala 11 odstotkov vseh svetovnih toplogrednih plinov na Zemlji. Poleg tega jih obtožujejo, da so vedeli za nekatere negativne posledice svojih dejanj na okolje, a so jih namenoma prezrli, piše Washington Post.

"Mesto New York želi, da stroške varovanja pred podnebnimi spremembami začnejo nositi omenjena naftna podjetja, ki so tudi povzročila to veliko okoljsko grožnjo," so še zapisali.

Lani je podobno tožbo vložilo tudi nekaj okrožij v Kaliforniji, ki so tožile skupino podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo fosilnih goriv, in od njih zahtevalo odškodnino za škodo, povezano s podnebnimi spremembami. Letos sta tožbe proti njim vložila tudi San Francisco in Oakland.

"Podnebne spremembe se ne rešujejo na sodišču"

Naftni velikani se na tožbe odzivajo z ogorčenjem. Pri ExxonMobilu so zapisali, da gre za "državljansko teorijo zarote", iz Shella pa so sporočili, da so podnebne spremembe "zapleten družbeni izziv, ki bi se ga morali lotiti s premišljenimi vladnimi politikami in spremembami kulturnih navad, ne pa prek sodišč".

Newyorška mesta oblast v tožbi ne zahteva določene vsote, ampak je zapisala, da naj bo višina odškodnine določena med samim postopkom. Newyorški župan Bill de Blasio je na konferenci ob predstavitvi tožbe spomnil na posledice divjanja orkana Sandy leta 2012 in jo označil za "tragedijo, ki je nastala zaradi dejanj podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo fosilnih goriv". Sandy je zahteval 44 življenj, škode v mestu pa je bilo za 19 milijard dolarjev.

"Orkan Sandy je pokazal pravi obraz podnebnih sprememb. Naše mesto se je podalo v boj proti petim naftnim velikanom, saj so oni glavni igralci in najbolj odgovorni za krizo, ki smo ji priča. A tega je konec, ne bodo se več mogli izogibati. Lotili se bomo tistih, ki so največ zaslužili, a na kako gnusen način - s tem, ko so spravili v nevarnost življenja na tisoče ljudi," je dejal de Blasio.

A. P. J.