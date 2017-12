Norveška se je namesto kaznovanja odločila za pomoč odvisnikom od mamil

Portugalski je liberalizacija močno koristila

16. december 2017 ob 10:01

Oslo - MMC RTV SLO

Norveška postaja prva skandinavska država, ki bo dekriminalizirala mamila. Osredotočila se bo na zdravljenje namesto na kaznovanje. Učila se bo tudi od Portugalske.

Prelomen predlog so podprli tako konservativci kot liberalci, Delavska stranka in Socialistična levica, poroča britanski Independent. Parlament je tako vladi naročil, naj spremeni svojo politiko do mamil.

A gre za dekriminalizacija, ne legalizacijo. "Pomembno je poudariti, da ne bomo legalizirali kanabisa in ostalih mamil, ampak jih bomo dekriminalizirali," je povedal namestnik predsednika parlamenta odbora za zdravje Sveinung Stensland.

Kot je pojasnil, bo ta sprememba trajala nekaj časa, a gre za drugačno vizijo. "Tiste, ki imajo težave z odvisnostjo od substanc, bi morali obravnavati kot bolne, ne pa kot zločince s klasičnimi sankcijami, kot so denarne in zaporne kazni," je dodal.

Podobno je dejal Nicolas Wilkinson iz Socialistične levice. Po njegovih besedah je namen parlamenta "prenehati kaznovati ljudi, ki so v težavah, in jim raje ponuditi pomoč in zdravljenje." Odgovornost na tem področju želijo prenesti s pravosodnega na zdravstveni sistem, je še pojasnil.

Namen je najprej pomagati

Do ukrepa prihaja po programu v mestih Bergen in Oslo z namenom zaporne kazni za odvisnike od mamil zamenjati s programi zdravljenja. Program se je začel leta 2006, lani pa je bil razširjen na vsa sodišča na Norveškem. Kot je dejal pravosodni minister Anders Anundsen, je "namen, da bi se več odvisnikov rešilo svoje odvisnosti od mamil in da bi se jih manj vrnilo k zločinom". Dodal pa je: "Če pa so pogoji, ki jih postavlja program, prekršeni, mora obsojenec odslužiti običajno zaporno kazen".

Letos objavljeno poročilo o mamilih v državi, ki vključuje podatke za leto 2014 kot zadnje na razpolago, kaže, da je zaradi razlogov, povezanih z mamili, umrlo 266 ljudi. Gre za porast v primerjavi z letom prej.

Norveška bi se tako lahko pridružila drugim državam, ki so liberalizirale zakonodajo na področju mamil, kot so Portugalska, Nizozemska, Urugvaj in nekatere ameriške zvezne države, kot sta Kalifornija in Kolorado.

Portugalska kot zgled

Norveški odbor za zdravje bo februarja odpotovalo na Portugalsko, ki je že leta 2001 dekriminalizirala posedovanje mamil za osebno rabo. Za to so se odločili po epidemiji uporabe heroina in najvišji stopnji primerov smrti zaradi Aidsa, povzročenega z uporabo mamil, v EU-ju. Zdaj ima Portugalska drugo najnižje število smrti zaradi mamil v Uniji, še piše Independent.

B. V.