Odstavljeni guverner Adena napoveduje referendum o odcepitvi od Jemna

Jemen je v državljanski vojni z vpletenimi tujimi silami

14. oktober 2017 ob 10:35

Aden - MMC RTV SLO, Reuters

Odstavljeni guverner južnega jemenskega pristaniškega mesta Aden Ajdarus Al Zubajdi je napovedal oznanitev referenduma o neodvisnosti južnega Jemna.

Referendum bo razpisan kmalu, je Al Zubajdi dejal v intervjuju za lokalno televizijo. Al Zubajdi, ki je oblikoval svet, ki si prizadeva za odcepitev juga države, je bil guverner Adena, dokler ga konec aprila ni odstavil predsednik Abd Rabu Mansur Hadi.

Napovedal je pomembno obvestilo v soboto med shodom, ki ga je svet, ki mu predseduje, organiziral za proslavo 54. obletnice upora Jemna zoper Veliko Britanijo leta 1963.



Napoved referenduma pomeni grožnjo za dodaten nemir v obubožani državi na Arabskem polotoku, v kateri se mednarodno priznana vlada predsednika Mansurja Hadija bori s hutijevskimi uporniki. Vlada se nahaja v Adenu, saj so uporniki zasedli glavno mesto Sano in jo od tam pregnali.

Pozivi k odcepitvi posledica boja za prevlado

Svet, ki ga je Al Zubajdi predstavil 11. maja, sestavljajo višje plemenske, vojaške in politične osebnosti, poroča Reuters. Nastal je kot posledica boja za prevlado med predstavniki juga države in predsednika, ki je spodkopal prizadevanja Savdske Arabije, da bi koordinirala vojaško kampanjo zoper upornike, ki uživajo podporo Irana.



Hadijeva vlada vzpostavitev sveta zavrača. Kot sporoča, ta namreč le poglablja delitve in tako koristi upornikom. Številni prebivalci juga menijo, da sever izkorišča njihove vire, obenem pa jim preprečuje dostop do služb in vplivnih položajev.

B. V.