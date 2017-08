Orban: EU naj plača polovico za ograjo na madžarski meji

Madžarska zahteva 400 milijonov evrov

31. avgust 2017 ob 18:24

Budimpešta - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Madžarski premier Viktor Orban namerava predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju "poslati račun" za ograjo na južni meji Madžarske, ki so jo postavili ob povečanem prebežniškem toku poleti leta 2015.

Orban bo od Evropske komisije zahteval 400 milijonov evrov, polovico stroškov postavitve ograje, ker je Madžarska "z ograjo, policijo in vojsko branila prebivalce vse Evrope pred poplavo nezakonitih prebežnikov", je sporočil tiskovni predstavnik premierjevega kabineta Janos Lazar.

"Če že govorimo o evropski solidarnosti, potem moramo govoriti tudi o varovanju meja, torej mora solidarnost zaživeti tudi v praksi," je Orbanovo potezo utemeljil Lazar in dodal, da bi moral EU, tako kot Italiji in Grčiji, pomagati tudi Madžarski. "Dvojna merila niso dopustna," še meni Lazar.

Napoved madžarskega poziva prihaja le nekaj dni pred odločitvijo Sodišča EU-ja glede tožbe, ki sta jo proti EU-ju Slovaška in Madžarska vložili leta 2015. V njej zahtevata odpravo kvot za prerazporeditev prebežnikov.

Junija letos je Evropska komisija začela pravne postopke proti Poljski, Madžarski in Češki, ker zavračajo sprejem prebežnikov. Slovaška je pred tem prostovoljno sprejela nekaj prebežnikov, zato proti njej Komisija postopkov ni uvedla.

Madžarska ograjo postavila leta 2015

Madžarska je ograjo na meji s Srbijo in Hrvaško postavila konec poletja oziroma na začetku jeseni leta 2015. To je ustavilo prihod prebežnikov prek Madžarske proti Avstriji in Nemčiji in ga preusmerilo na pot prek Hrvaške in Slovenije. Spomladi 2016 se je pot prek Zahodnega Balkana ustavila s sporazumom med Evropsko unijo in Turčijo.

J. R.