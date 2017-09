Orkan Harvey: Trump kongres zaprosil za prvi, 7,8-milijardni obrok pomoči

Razsežnosti orkana se šele kažejo

2. september 2017 ob 10:49

Houston - MMC RTV SLO, STA

Predsednik ZDA Donald Trump je kongres zaprosil za prvi obrok zvezne pomoči za prizadete v poplavah v Teksasu in Louisiani po uničujočem orkanu Harvey. Prvi obrok pomoči znaša 7,8 milijarde dolarjev, a bo po ocenah potrebnih še precej več sredstev iz državne blagajne.

Trump, ki bo danes drugič obiskal Teksas, tokrat Houston, je nedeljo razglasil za nacionalni dan molitve za žrtve orkana, ki jih je po zadnjih podatkih že 48, reševalci pa še vedno iščejo preživele v poplavljenih domovih in vozilih.

Bela hiša naj bi po tokratnih 7,8 milijarde dolarjev (6,6 milijarde evrov) kmalu zaprosila še za 6,7 milijarde pomoči. Za finančno pomoč je zaprosilo skoraj pol milijona gospodinjstev.

Zasebna vremenoslovna agencija AccuWeather, ki za mnogo ameriških medijev skrbi za vremensko napoved in podatke, ocenjuje, da bo gmotna škoda po orkanu presegla 190 milijard dolarjev, kar je okoli odstotek ameriškega BDP-ja. Guverner Teksasa Greg Abbott je dejal, da bodo po prvih ocenah potrebovali več kot 125 milijard dolarjev. Opozoril je, da bo obnova trajala več let.

V Houstonu že prešli v fazo obnove

Župan Houstona Sylvester Turner je dejal, da so reševalci še vedno na delu, da pa so v mestu, kjer je bilo poplavljenih 136.000 poslopij, že prešli v obnovo. Večina mesta je "zdaj suha", vodostaji padajo, oblasti pa se ukvarjajo predvsem z odpravljanjem škode in ponovnim vzpostavljanjem osnovnih storitev.

Ob tem je župan pozval k izpraznitvi domov v bližini dveh vodnih zajetij, saj ju bo v prihodnjih dveh tednih treba izprazniti, da bi se tako izognili katastrofi ob morebitnem novem deževju. To se nanaša na 15.000 do 20.000 domov.

Zagorelo v kemični tovarni

V kemični tovarni blizu Houstona, kjer zaradi poplave ne deluje hladilni sistem, je medtem preteklo noč znova zagorelo. Spet je bilo videti tudi črn dim. Tudi v drugih krajih v okolici je še vedno kritično. V Beaumontu, kakih 160 kilometrov od Houstona, so stanovalci še vedno brez vode. Po besedah Abbotta so tam nekatera območja še vedno "smrtno nevarna". Vodostaj reke Neches na vzhodu mesta je več kot dva metra nad svojim prejšnjim rekordom in naj bi ostal na tej višini še v prihodnjih dneh.

Zaradi Harveyja, ki je v Teksas pred dobrim tednom dni prišel kot orkan četrte stopnje, medtem pa je že oslabel v ciklon, je v zatočiščih okoli 42.000 ljudi, je povedal guverner Abbott. Več tisoč domov in podjetij je še vedno brez elektrike. Reševalci s helikopterji in čolni še vedno rešujejo ljudi iz poplavljenih domov. Kot znak vračanja v običajen vsakdan v Houstonu naj bi na tamkajšnjem stadionu ta konec tedna ponovno potekale tekme v baseballu. Večina šol bo ponovno začela pouk v torek, delno je svoja vrata že odprl živalski vrt v Houstonu.

K. S.