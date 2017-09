Bela hiša želi od kongresa izredna sredstva za pomoč zaradi nevihte Harvey

Gasilci iščejo preživele in trupla žrtev

1. september 2017 ob 07:41

Washington,Houston - MMC RTV SLO

Ameriška vlada bo kongres pozvala, naj odobri izredna sredstva za pomoč ljudem, ki so bili prizadeti zaradi orkana oziroma nevihte Harvey. Predsednik Donald Trump naj bi sam daroval milijon dolarjev.

Zvezno državo Teksas, v kateri je zaradi nevihte in njenih posledic umrlo najmanja 39 ljudi, je obiskal podpredsednik Mike Pence, ki je napovedal obnovo. Po njegovih besedah bo regija po obnovi še boljša kot pred naravno katastrofo. Kot je dejal, je 311.000 ljudi že zaprosilo za pomoč, od kongresa pa pričakuje obojestrankarsko podporo za sprostitev potrebnih sredstev. Kot poroča BBC, ni sicer jasno, kako hitro bi lahko denar prišel do žrtev nesreče.

Trump naj bi predlagal prvotno pomoč v višini 5,9 milijarde dolarjev, teksaški guverner Greg Abbott pa je pred tem dejal, da bo morda Teksas potreboval več kot 125 milijard dolarjev zveznih sredstev. Bela hiša je sporočila, da bo Trump osebno daroval milijon dolarjev.

Teksas so zaradi rekordnih padavin zaradi nevihte Harvey zajele hude poplave, gladina vode pa se medtem že znižuje. Gasilci so začeli iskanje preživelih in trupel žrtev od vrat do vrat, operacija pa bi lahko trajala dva tedna. Oblasti se zdaj začenja osredotočati na dolgoročno obnovo, prebivalce pa še vedno svari pred vračanjem na domove, dokler ni oznanjeno, da je to varno.

Zvezna Agencija za zaščito okolja opozarja, da je lahko poplavna voda okužena z bakterijami. Največja grožnja za zdravje je omejen dostop do pitne vode. Več tisoč domov je ostalo brez elektrike.

Na stotisoče evakuiranih

Vir v Beli hiši je dejal, da so nevihta in poplave prizadele okoli 100.000 domov, pri čemer niso vsi polno zavarovani. Okoli 779.000 prebivalcem Teksasa je bila ukazana evakuacija, še 980.000 pa je domove zapustilo prostovoljno, so sporočili iz ministrstva za domovinsko varnost.

Zvezna agencija za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) je sporočila, da so njeni reševalci rešili več kot 3.800 preživelih in da je bila več kot 90.000 ljudem že odobrena pomoč. Ob tem Fema opozarja, da se širijo goljufije. Poroča se o lažnih inšpektorjih in uslužbencih urada za priseljevanje, nekateri ljudje pa so prejeli klice ljudi, ki so jim dejali, da morajo plačati premije za zavarovanje pred poplavami, sicer ga bodo izgubili.

Zaradi posledic nevihte so zaprli rafinerije v Teksasu in naftovode, zaradi česar so cene goriva narasle po vseh ZDA. Trajalo naj bi več tednov, preden se bo proizvodnja obnovila.

Harvey izgublja tropske značilnosti

Harvey, ki je Teksas dosegel kot orkan, je medtem oslabel v tropsko nevihto, nato v tropsko depresijo, zdaj pa že izgublja svoje tropske značilnosti. Padavine v prihodnjih dveh dneh pričakujejo v Tennesseeju in Kentuckyju, opozorila glede poplav pa še veljajo v delih Arkansasa, Misisipija, Tennesseeja, Kentuckyja, Teksasa in Louisiane.

Predsednik Trump naj bi Teksas spet obiskal v soboto. Ta teden je sicer to zvezno državo že obiskal, a je odšel le v Corpus Christie, ki se je najhujšim poplavam izognil.

B. V.