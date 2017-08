Houston: 22 mrtvih, 32.000 ljudi v zavetiščih

Oslabljeni Harvey dosegel Louisiano

30. avgust 2017 ob 07:25,

zadnji poseg: 30. avgust 2017 ob 21:53

Houston

Tropska nevihta Harvey je v Houstonu po zadnjih podatkih zahtevala 22 življenj, 32. 000 ljudi so namestili v zatočišča. Harvey je medtem dosegel Lousiano, kjer so ljudje že poiskali zatočišča, da bi se izognili poplavam.

V Louisiano se je odpravilo tudi več tisoč ljudi iz Houstona, ki skupaj z domačini v zavetiščih pričakujejo obilno deževje Harveya, ki bi naj sicer oslabel v t. i. tropsko depresijo z vetrovi do 72 kilometrov na uro in padavinami od 13 do 25 centimetrov na kvadratni meter.

Zaradi Harveya so v Port Arthurju zaprli tudi rafinerijo, kar je nov udarec za ameriško energetsko infrastrukturo. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo Harvey ZDA stal med 50 in 75 milijardami dolarjev (42 in 63 milijardami evrov), kar bi Harvey uvrstilo med najdražje naravne katastrofe v ZDA.

"Kar se tiče dežja, najhuje za Teksas še ni mimo," je opozoril guverner zvezne države Greg Abbott. Prebivalce je posvaril, da bodo vode na prizadetih območjih vztrajale še kakšen teden in dodal, da so reševalne službe od začetka rešile več kot 8.500 ljudi.

Nova zatočišča so medtem odprli v tudi v mestih Port Arthur in Lake Charles, kamor so avtobusi prepeljali tudi več ljudi iz Houstona. Po besedah ljudi v zatočiščih voda ponekod v Lake Charlesu sega do ramen.

Olajšanje v Houstonu, vendar več smrtnih žrtev

Jasno nebo nad Houstonom je v mesto prineslo težko pričakovano olajšanje. Houstonski letališči sta usposobljeni in bosta ponovno pričeli obratovati v sredo popoldan, je sporočil župan Sylvester Turner. Število uradno potrjenih smrtnih žrtev je medtem sicer naraslo na 22. Zadnji identificirani so dva stara starša s štirimi vnuki, ki jih je voda zalila v kombiju, je sporočil šerif okrožja Harris Ed Gonzalez.

Poškodovanih je okoli 49.000 domov, okoli tisoč je popolnoma uničenih. Več kot 195.000 ljudi je začelo postopke pridobivanja zvezne pomoči. Prebivalci se pritožujejo tudi nad astronomskimi cenami kruha (12,6 evra za štruco), goriva (84 evrov za galono) in hotelskih sob. Nizozemsko podjetje Shell je medtem na svojo rafinerijo v Mehiškem zalivu poslala evakuirane delavce, da ponovno pričnejo z delom.

Arkema ne more preprečiti morebitnih eksplozij

Direktor podjetja Arkema za Severno Ameriko Richard Rowe je medtem priznal, da v podjetju ne morejo preprečiti morebitnih požarov ali eksplozij nevarnih snovi. Podjetje je evakuiralo svoje zaposlene in naročilo evakuacijo prebivalcev v premeru 2,4 kilometra okoli tovarne.

Rowe je dejal, da se požari in eksplozije lahko zgodijo v naslednjih šestih dneh. Podjetje, ki proizvaja organske perokside, zaradi vode v višini 1,83 metra ne more zagotoviti varnosti, so sporočili.

Neprijetni spomini v New Orleansu

Posebej se neurja, ki prihaja v Louisiano, bojijo v New Orleansu, ki leži nižje od morske gladine. Tamkajšnji župan Mitch Landrieu je zagotovil, da so pripravljeni. Ljudi je pozval, naj ostanejo doma, če je le mogoče, in si priskrbijo vodo in hrano za tri dni.