Macron Le Penovo obtožuje laganja in razdvajanja francoske družbe

40 odstotkov francoskih volivcev še ni odločenih

21. marec 2017 ob 08:03,

zadnji poseg: 21. marec 2017 ob 09:10

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Emmanuel Macron je na prvem televizijskem soočenju sodeč po anketi potrdil vlogo glavnega favorita na francoskih predsedniških volitvah, z glavno tekmico Marine Le Pen sta se spopadla glede prihodnosti Evropske unije in burkinija.

V skoraj tri ure in pol trajajočem soočenju sicer ni bilo poražencev, poleg Macrona so gledalci v anketi po televizijskem soočenju kot najbolj prepričljivega označili levo usmerjenega kandidata Jean-Luca Melenchona.

Macron in Le Penova sta se zapletla v žolčno razpravo glede islama. Le Penova je znova govorila o vzponu radikalnega islama v Franciji. Macron ji je odgovoril, da laže z izkrivljanjem resnice in tako razdvaja francosko družbo. Le Penova mu je očitala, da so njegove besede brez pomena ter da ne zna zavzeti stališča, poroča Guardian.

Le Penova meni, da je burkini, enodelna kopalna obleka muslimanskih žensk, znak "vzpona radikalnega islama v državi" in obtožila Macrona, da ga podpira. "Burkini je vprašanje javnega reda. Ne uporabljajte ga za delitev Francozov," ji je odvrnil Macron in jo obtožil, da spreminja "več kot štiri milijone Francozov, katerih vera je islam, v sovražnike države".

Desničarska kandidatka je napovedala popolno ustavitev tako "zakonitega kot nezakonitega priseljevanja", medtem ji je socialist Benoit Hamon ugovarjal, da je priseljevanje v Francijo "stabilno že od 30. let preteklega stoletja, pa se vendar vsako leto pogovarjajo o tem".

Le Penovo je napadel tudi bivši francoski premier Francois Fillon, ki meni, da bi njena ideja opustitve evra povzročila ekonomski in socialni kaos v državi. Le Penova mu je odgovorila, da želi med volivce le zasejati strah. Bivši favorit za zmago se je moral tudi zagovarjati glede škandala o izplačevanju svoje žene, na kar je odgovoril, da "je naredil nekaj napak, a ima izkušnje" ter poudaril, da je edini kandidat, ki lahko svoj program podpre s parlamentarno večino.

Marine Le Pen je predstavila vizijo Francije, ki brani svoje interese, ne da bi ji pri tem "lekcije dajalo nadnacionalno telo", in se izrekla proti Evropski uniji. Nemčijo je obtožila, da narekuje ukrepanje preostanku Evrope in zatrdila, da ne namerava biti "podkanclerka Merklove".

Socialist Benoit Hamon je zagovarjal idejo univerzalnega temeljnega dogodka, medtem ko je drugi levičarski kandidat Jean-Luc Melenchon blestel s svojimi ostrimi in duhovitimi komentarji, poroča BBC.

Do volitev še dve soočenji

Javnomnenjske raziskave trenutno kažejo največjo podporo Le Penovi, vendar bi jo Macron porazil v drugem krogu, poroča BBC. Pred prvim krogom predsedniških volitev 23. aprila bosta potekali še dve televizijski soočenji, ki bosta lahko ključnega pomena za prepričanje 40 odstotkov neodločenih volivcev.

J. R.