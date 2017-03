Pariz: Na letališču Orly ubit moški, ki je napadel vojakinjo

Poteka varnostna operacija

18. marec 2017 ob 09:39,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 15:17

Pariz - MMC RTV SLO

Na pariškem letališču Orly so varnostne sile ustrelile in ubile moškega, ki je napadel vojakinjo, nato pa pobegnil, a so ga izsledili. Ranjenih ni bilo. Pred tem je storilec streljal na policista in ga ranil.

Predstavnik notranjega ministrstva je dejal, da je storilcu uspelo vojakinji, ki je v skupini patruljirala po letališču, odvzeti orožje, a da so ga varnostne sile kmalu obvladale oziroma ubile. Glede tega, ali je storilcu res uspelo odzveti orožje ali je to zgolj poskusil, prihajajo sicer nasprotujoče si informacije.

Slovenska tiskovna agencija tako poroča, da se je moški približal skupini treh vojakov. Vojakinjo je potisnil ob tla in ji poskušal odvzeti orožje, a mu po besedah notranjega ministra Bruna Le Rouxa ni uspelo, poroča STA. "Ampak njena kolega sta menila, da je nujno - in imela sta prav - da streljata, da bi jo zavarovala in predvsem, da bi zaščitila ljudi v okolici," je pojasnil obrambni minister Jean-Yves Le Drian, ki je skupaj z Le Rouxom obiskal Orly. Ob tem je pohvalil profesionalnost vojakov. V incidentu ni bil ranjen nihče drug.

Francoski mediji poročajo, da je bil napadalec francoski državljan, rojen leta 1978. Policiji je bil poznan predvsem zaradi dejanj v povezavi z mamili, oblasti pa so sumile, da se je v zaporu radikaliziral, poroča francoski časnik Le Figaro. Reuters navaja vir v policiji, ki je storilca označil za radikaliziranega muslimana.

"Možen" teroristični motiv

Notranji minister je dejal, da je bil storilec znan obveščevalnim službam in pravosodnemu sistemu. Preiskavo incidenta na letališču je prevzel protiteroristični urad, ki je na letališče že poslal svoje preiskovalce. Predstavnik notranjega ministrstva je dejal, da je teroristični motiv za napad "možen", a da mora to ugotoviti pravosodni sistem.

Medtem je policija pridržala brata in očeta ubitega moškega. Šlo naj bi za rutinsko potezo v tovrstnih okoliščinah, je za Reuters dejal vir v pravosodnem sistemu.

Streli so odjeknili okrog 8.30. Zatem so popolnoma zaprli tako južni kot zahodni terminal letališča. Z južnega so evakuirali približno 3.000 potnikov, potniki na zahodnem pa tam ostajajo. Letalski promet nad Orlyjem so popolnoma ustavili, številne lete so preusmerili na letališče Charles de Gaulle.

Na letališču poteka varnostna operacija. Varnostne sile naj bi se želele prepričati, da napadalec ni imel sodelavcev. Posebne ekipe so preiskovale, ali je bil moški morebiti opremljen z eksplozivom, vendar niso ničesar našle.

Isti storilec pred tem streljal na policista

Francosko notranje ministrstvo je sporočilo, da je bil v incidentu severno od Pariza med rutinskim nadzorom prometa ustreljen in ranjen policist, izkazalo se je, da je bil storilec v tistem primeru isti kot pozneje na letališču. Pred incidentom na Orlyju je ukradel vozilo in nato streljal na policista, ki se zdravi v bolnišnici. S prizorišča dogodka je napadalec pobegnil, njegovo vozilo pa so našli zapuščeno na jugu Pariza. Zatem je ukradel drugo vozilo, je še dejal notranji minister.

V incidentu na začetku februarja je bil na območju muzeja Louvre v Parizu ustreljen in ranjen človek, ki je oborožen z mačeto napadel vojake.

Letališče spet delno odprto

Po tem, ko so zaradi incidenta letališče Orly zaprli za ves promet, je zahodni terminal na letališču znova odprt, letalski promet se ponovno vzpostavlja. Na južnem terminalu, kjer se je napad zgodil, bodo sprejemali prihode potnikov, medtem ko terminal ostaja zaprt za odhode.

Zaprtje letališča je imelo neposreden vpliv na približno 6.000 potnikov. Preusmeriti so morali 29 letov, večinoma na bližnje letališče Charles de Gaulle. Potniki 13 letal, ki so v času incidenta bili na letališču, so morali počakati na letalih. Okoli 1.500 potnikov so začeli izkrcavati.



B. V., J. R.