Papež: "Srečanje različnih kultur vedno pomeni obogatitev za vse"

Cerkev svetovni dan migrantov in beguncev zaznamuje od leta 1915

15. januar 2017 ob 17:23

Vatikan - MMC RTV SLO/STA

Papež Frančišek je v poslanici ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev, ki ga danes zaznamuje Katoliška cerkev, posebej opozoril na skrb za otroke migrante. Ti so po njegovem mnenju nemočni in ranljivi vsaj s treh vidikov: so otroci, tujci in brez denarnih sredstev.

Migranti po njegovem prepričanju niso le tisti, "ki iščejo dostojno delo ali boljše pogoje za življenje, ampak tudi možje in žene, ostareli in otroci, ki so prisiljeni zapustiti domove v upanju, da bi se rešili in drugje našli mir in varnost". Ob tem je papež opomnil, da sodobna migracija ni omejena le na določene predele Zemlje, temveč "se dogaja na vseh celinah in se razrašča v tragični položaj svetovnih razsežnosti". Kot glavne vzroke za migracije prepoznava vojne, kršenje človekovih pravic, korupcijo, revščino, naravno neravnovesje in naravne nesreče.

Pri tem so otroci tisti, ki plačajo najvišjo ceno. "Zaradi nebrzdanega poganjanja za hitrim in lahkim zaslužkom namreč prihaja do sprevrženih pojavov, kot so trgovina z otroki, izkoriščanje in zloraba mladoletnikov," je opozoril papež, da bi se izognili temu, je pozval k ukrepom za zaščito in varnost mladoletnih migrantov, k ukrepom za njihovo integracijo in k spopadu s težavami pri izvoru.

Poziv k ohranjanju izvorne kulture

Poslanico je papež sicer izdal že septembra, njene ključne poudarke pa znova ponovil tudi v današnjem nagovoru na Trgu svetega Petra v Vatikanu. Poudaril je, da sta integracija in obojestransko spoštovanje kultur ključnega pomena. Migrante je pozval k spoštovanju zakonov in tradicij ter tudi ohranjanju vrednot svojih izvornih kultur. "Srečanje različnih kultur vedno pomeni obogatitev za vse."

Cerkev je svetovni dan migrantov in beguncev prvič zaznamovala 21. februarja 1915.

K. T.