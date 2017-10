Plenković na dnevu odprtih vrat sabora za razmejevanje v evropskem duhu

Plenković želi vprašanja hrvaških meja reševati z dialogom

8. oktober 2017 ob 18:37

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški premier Andrej Plenković je na dnevu odprtih vrat v saboru zatrdil, da želi Hrvaška odprta vprašanja meja s svojimi sosedami reševati z dialogom in v duhu dobrososedskih odnosov.

"Za nas obstaja samo dobra volja, da v duhu dobrososedskih odnosov, evropskem duhu, rešujemo odprta vprašanja meja v dialogu s Slovenijo in da prijateljem v Bosni in Hercegovini pojasnimo, da pelješki most tudi v najbolj kreativni različici ne more biti nikjer drugje kot na hrvaškem ozemlju," je obiskovalcem v saboru pojasnjeval Plenković.

Sabor je dan odprtih vrat pripravil ob dnevu neodvisnosti, obletnici razglasitve neodvisnosti hrvaške države 8. oktobra leta 1991. Sabor ima dan odprtih vrat še 30. maja na dan sabora.

Na dnevu odprtih vrat imajo državljani možnost, da se brez poprejšnje najave srečajo s predsednikom parlamenta in poslanci. Letos se je dogodka prvič udeležil tudi premier Plenković in odgovarjal na vprašanja državljanov, ki so jih zanimale predvsem zunanjepolitične teme.

Eno izmed državljank je zaskrbelo, da se Hrvaško "v vsem blokira", od vstopa v schengen do gradnje mostu na Pelješac. Plenković je zatrdil, da ni tako. "Edino, kar ste slišali, je bilo nestrinjanje z našo ambicijo, da vstopimo v OECD," je dejal hrvaški premier.

Dejal je, da je večina odprtih vprašanj s hrvaškimi sosedami še iz obdobja osamosvojitve in da so bolj ali manj vezani na "rezidualna vprašanja" razpada nekdanje Jugoslavije in na procese, ki so ostali nedokončani.

Hrvaška za razmejitve po načelu katastrskih občin

Je pa politika Hrvaške do teh vprašanj ves čas jasna - po mnenju Hrvaške so meje nekdanjih republik SFRJ-ja na dan 25. junija 1991 postale meje samostojnih držav, ki so nastale, je poudaril Plenković. Ni pa še rešen proces ugotovitve teh meja, pri čemer se Hrvaška zavzema za uporabo načela razmejitve katastrskih občin, je še dodal.

Državljanom je tudi zagotovil, da "vsi v vladi, saboru in tudi predsednica države zelo dobro vedo, kaj so nacionalni interesi, kaj je državno ozemlje in s kakšno pozornostjo in občutkom za odgovornost se pristopa k reševanju teh procesov".

"Ni bilo nacionalizacije Agrokorja"

Plenković se je dotaknil tudi vprašanja Agrokorja in zavrnil besede enega izmed voditeljev ruske Sberbanke, da bi morala Hrvaška povrniti Agrokorjeve dolgove, saj naj bi koncern nacionalizirala. Posebni zakon o Agrokorju omogoča le vzpostavitev izredne uprave v časovno omejenem obdobju, je dejal.

Poudaril je tudi, da je bila Sberbanka kot upnica polno obveščena od samega začetka. "Njihovi predstavniki so sodelovali v pogovorih tako z nekdanjo upravo kot z vlado in v okviru koordinacije različnih bank, ki so ključni upniki. Imajo vse informacije in mislim, da njihovi pravniki zelo dobro vedo, kaj je bil smisel izredne uprave. Zato odklanjam tezo o nacionalizaciji. Nacionalizacija je nekaj drugega," je dejal Plenković.

"Verjamem, da imajo legitimen interes, da branijo svoj denar. Vendar je prav tako treba povedati, da takrat, ko so dajali ta denar, niso vprašali ničesar ne vas ne mene ne vlade. Gre za komercialno banko, ki je odgovorno sprejemala odločitve o tako velikem kreditiranju, zdaj pa so v procesu prestrukturiranja in poravnave enega izmed akterjev," je še povedal hrvaški premier.

