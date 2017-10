Hrvaška kupuje vojaška letala

12 lovcev naj bi na Hrvaško prišlo do leta 2020

7. oktober 2017 ob 19:58

Zagreb - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na hrvaškem obrambnem ministrstvu so ta teden odprli štiri ponudbe za nakup 12 novih borbenih letal. Posel naj bi Hrvaško stal okrog milijardo evrov, odločitev o izbiri pa bo znana v prihodnjih dveh mesecih.

ZDA in Grčija Hrvaški ponujata rabljene lovce F16, Izraelci prav tako rabljeni F16 Barak, Švedska pa svoja nova letala Gripen. Čeprav podrobnosti ponudb niso znane, saj so jih na obrambnem ministrstvu odprli brez prisotnosti medijev, naj bi rabljeni lovci F16 stali od 20 do 30 milijonov dolarjev, za novi Gripen pa na primer Češka in Madžarska plačujeta od 60 do 70 milijonov evrov.

Poleg cene in sposobnosti letala bosta za Hrvaško odločilni merili pri izbiri tudi meddržavna pogodba in celoten paket gospodarskega sodelovanja, pravi obrambni minister Damir Krstičević, enako poudarja tudi predsednica države Kolinda Grabar Kitarović.

Hrvaška prva letala, ki naj bi zamenjala zastarelo floto Migov 21, pričakuje do konca leta 2020, skupno pa načrtujejo nabavo 12 lovcev, kar bo državo stalo okrog milijardo evrov. Skupaj z letali kupčija vključuje tudi opremo za vzdrževanje, infrastrukturo, oborožitev ter urjenje novih pilotov in tehnikov.

Tanja Borčič Bernard, Radio Slovenija