Plenković: Za Hrvaško ni pomembnejše države od BiH

Zvizdić: Pomemben nemoten morski promet v Neumu

7. julij 2017 ob 16:31

Sarajevo - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški premier Andrej Plenković je po skupni seji vlad Bosne in Hercegovine ter Hrvaške v Sarajevu poudaril, da za Zagreb v smislu dvostranskih odnosov ni pomembnejše države, kot je BiH.

Po triurnem sestanku sveta ministrov BiH in hrvaške vlade ter obdelanih približno 50 točkah dnevnega reda sta pred novinarje stopila predsednik sveta ministrov BiH Denis Zvizdić in Plenković, ki sta poudarila pomembnost tovrstnih srečanj predstavnikov dveh sosednjih držav. Kot piše Dnevni avaz, je Zvizdić odnose med državama označil za prijateljske. Državi sta podpisali več meddržavnih pogodb in protokolov, kot sta sporazuma o evropskem partnerstvu ter sodelovanju v turizmu. To je bila druga skupna seja vlad dveh držav po letu 2010.

Zagreb podpira vstop BiH v Nato in EU

Plenković je poudaril, da Hrvaška podpira vstop BiH v zvezo Nato in Evropsko unijo ter si želi, da bi čim prej dobila status države kandidatke. Dodal je, da si bodo prizadevali za rešitev vseh odprtih vprašanj, ki jih državama ni uspelo urediti že dlje časa. Kot pomembno za Zagreb je poudarilil, da BiH skrbi za položaj svojih državljanov Hrvatov kot konstitutivnega naroda.

Zvizdić je presodil, da je "seja prispevala h kakovostnim premikom v odnosnih dveh držav". Poudaril je pripravljenost Sarajeva na poglobitev "odličnih dobrososedskih odnosov" za uresničitve prednostnih ciljev, kot so evroatlantske integracije. Dodal je, da so govorili tudi o temah, ki obremenjujejo meddržavne odnose, kot je varstvo okolja v primeru izgradnje hrvaškega odlagališča jedrskih odpadkov ob severozahodni meji BiH.

Zvizdić: Pomemben nemoten morski promet v Neumu

Na novinarsko vprašanje glede izgradnje hrvaškega mostu na polotok Peljšeac nad zalivom pri Neumu, za katerega je parlament BiH zaprosil svet ministrov, naj podrobno pojasni razmere, je Zvizdić odgovoril, da je za BiH pomemben nemoten morski promet za pristanišče v Neumu in dostop do odprtega morja v skladu z mednarodnim pravom. Plenković pričakuje, da bodo v sosednji državi razrešili vse pomisleke glede izgradnje mosta, za katerega je EU Hrvaški odobril 357 milijonov evrov. Omenil je, da so se pogovarjali o "številnih mostovih", kot sta mostova čez reko Savo nedaleč od Slavonskega Broda in Stare Gradiške.

Tema je bilo tudi stanje v Agrokorju, za katerega Zvizdić pričakuje zagotavljanje enakopravnega položaja petih Agrokorjevih podjetij v BiH, posebej Konzuma. "Spremljali bomo stanje. V kakšnem pravnem statusu bodo nadaljevali svoj obstoj Konzum ali Mercator BiH, bomo videli po sklenitvi prestrukturiranja Agrokorja. Storili bomo vse za zaščito interesov BiH", je povedal in izrazil zadovoljstvo s sodelovanjem izrednega pooblaščenca hrvaške vlade Antejem Ramljakom, ki je bil v preteklih nekaj tednih pogosto v BiH zaradi urejanja poslovanja Agrokorja.

T. J.