Po napadu v Carigradu turška vojska s povračilnimi napadi nad IS

Napadalec je na begu

2. januar 2017 ob 10:35,

zadnji poseg: 2. januar 2017 ob 15:38

Carigrad - MMC RTV SLO

Odgovornost za napad v carigrajskem klubu, v katerem je umrlo 39 ljudi, je prevzela samooklicana Islamska država (IS), ki je izvedla že več terorističnih napadov v Turčiji. V povezavi z napadom je turška policija aretirala osem ljudi, a med njimi še vedno ni storilca.

IS je sporočil, da je napad v klubu med novoletnim praznovanjem izvedel "junaški vojak kalifata". "Vojak je izvedel napad v enem najslavnejših nočnih klubov, kjer kristjani praznujejo svoj izdajalski praznik," so sporočili, ob tem pa Turčijo, ki se pod Erdoganom sicer občutno islamizira, označili za "zaščitnico križa".

Predsednik Recep Tayyip Erdogan je po napadu obtožil krivce, da želijo "ustvariti kaos" v državi in jo "destabilizirati".

V bolnišnicah je najmanj 69 ljudi, trije so v kritičnem stanju. Medtem so bili v nedeljo že prvi pogrebi ubitih. V klubu Reina je bilo med napadom najmanj 600 obiskovalcev. Med ubitimi je največ tujcev - 27 -, med njimi državljani Rusije, Francije, Tunizije, Libanona, Izraela, Indije, Iraka, Maroka, Kanade, Kuvajta, Libije, Belgije, Jordanije in Savdske Arabije.

Povračilni ukrepi

Napadalec je v napadu izstrelil do 180 nabojev. Do prizorišča je prišel s taksijem, nato pa je začel streljati vsepovprek. Prvi žrtvi sta bila varnostnik na vratih in potovalni agent. Napad je trajal sedem minut, nato pa je napadalec pobegnil. Varnostne sile ga zdaj intenzivno iščejo, notranji minister Sulejman Sojlu pa je izrazil upanje, da ga bodo kmalu prijeli.

Protiteroristične enote policije so sicer v povezavi z napadom danes prijele osem osumljencev, a med njimi ni napadalca, ki naj bi prihajal iz Uzbekistana ali Kirgizije.

Turška vojska pa je sporočila, da je v odgovor na napad v Siriji že izvedla povračilne napade na cilje IS-ja. Turški lovci so zadeli osem tarč, tanki in topništvo pa so obstreljevali 103 tarče blizu al-Baba, pri čemer je bilo ubitih 22 borcev IS-ja, je sporočil generalštab.

Islamsko državo oblasti krivijo za več nedavnih terorističnih napadov v Turčiji, ki proti skupini izvaja vojaške napade v sosednji Siriji.

B. V., K. S.