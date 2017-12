Po svetu spet rekordno število novinarjev v zaporu zaradi svojega dela

Najhuje v Turčiji, Egiptu, na Kitajskem

14. december 2017 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi svojega dela je že drugo leto zapored rekordno število novinarjev v zaporu, kaže poročilo Odbora za zaščito novinarjev (CPJ). Največ jih je zaprtih v Turčiji in Egiptu ter na Kitajskem.

V CPJ-ju opozarjajo, da vzorec odraža neuspeh mednarodne skupnosti v soočenju z globalno krizo svobode medijev. Rekordno število zaprtih novinarjev je tudi posledica nezadostnega pritiska ZDA in drugih zahodnih držav na Turčijo, Kitajsko in Egipt, kjer je zaprtih največ novinarjev.

Omenjene tri države so že drugo leto zapored države, kjer je zaprtih več kot polovica vseh zaprtih novinarjev na svetu. Od skupno 262 novinarjev na svetu jih je v teh državah zaprtih 134 oziroma 51 odstotkov, ugotavlja sveže poročilo odbora.

Čeprav so v Turčiji letos izpustili nekaj novinarjev, ta država s 73 novinarji ostaja država, kjer je zaprtih največ novinarjev na svetu. Lani jih je bilo 81. Več desetim sodijo, po lanskem neuspelem državnem udaru pa so nove aretacije reden pojav. Po podatkih CPJ-ja so vsi zaprti novinarji v Turčiji obtoženi zločinov proti državi ali pa jih preiskujejo zaradi teh zločinov.

Turčija varna pred ukrepi Zahoda

Turške zaveznice zoper Turčijo ne ukrepajo zaradi več milijonov sirskih beguncev na njenih tleh in drugih dogovorov o sodelovanju. Ameriški predsednik Donald Trump je maja v Beli hiši gostil turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki ga je pred kratkim hvalil kot svojega prijatelja, opozarjajo v organizaciji.

Globalno podporo uživa tudi kitajski predsednik Ši Džinping. Na Kitajskem je zaprtih 41 novinarjev, trije več kot lani. Odbor pri tem opozarja na dvome o ustrezni zdravstveni oskrbi zaprtih, pri tem pa izpostavlja smrt Nobelovega nagrajenca Liu Šjaoboja in pisatelja Jang Tongjana.

Več kot pol od skupno 20 zaprtih novinarjev v Egiptu je prav tako slabega zdravja, opozarja CPJ. Med njimi tudi fotograf Mahmud Abu Zeid, znan kot Šavkan, ki je v priporu pred sojenjem že štiri leta. Po podatkih njegove družine so mu zavrnili zdravstveno oskrbo, čeprav je anemičen in potrebuje transfuzijo.

Tako kot v Turčiji so tudi v Egiptu in na Kitajskem novinarji večinoma zaprti zaradi obtožb o zločinih proti državi. Po vsem svetu je 194 novinarjev, kar predstavlja 74 odstotkov vseh, zaprtih zaradi teh obtožb, opozarja CJP. Pri tem poudarjajo, da vlade po svetu uporabljajo široke in nenatančne zakone o terorizmu za zastraševanje kritičnih novinarjev, ki jih želijo utišati.

Brez javno objavljenih obtožb je na svetu zaprtih 35 novinarjev, med njimi tudi vseh sedem v Siriji, ki so že štiri leta v državnih zaporih.

Odbor še ugotavlja, da je 97 odstotkov zaprtih novinarjev lokalnih, 29 odstotkov jih je svobodnih novinarjev, 87 odstotkov pa se je ukvarjalo s politiko.

Reutersova novinarja aretirana v Mjanmaru

Tiskovna agencija Reuters je medtem poročala, da so v Mjanmaru v sredo aretirali dva njihova novinarja, ki sta poročala o nasilju vojske nad pripadniki pretežno muslimanske manjšine Rohinga, zaradi katerega jih je v sosednji Bangladeš pobegnilo že 650.000.

Mjanmarske oblasti so sporočile, da sta novinarja Va Lone in Kjav Soe Oo osumljena "nezakonitega pridobivanja informacij z namenom njihovega posredovanja tujemu mediju". Za to jima grozi do 14 let zapora, poroča Reuters. Odgovorni urednik Reutersa Stephen J. Adler je od mjanmarskih oblasti zahteval njuno takojšnjo izpustitev. Obsodil je tudi ta "očiten napad na svobodo medijev".

B. V.