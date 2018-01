Preiskava: strupa, ki ga je imel pri sebi Praljak, ne bi mogli odkriti

Sodišče decembra končalo delo

1. januar 2018 ob 13:37

Haag - MMC RTV SLO, STA

Notranja preiskava haaškega sodišča je ugotovila, da kalijevega cianida, ki ga je konec novembra zaužil bosanski Hrvat Slobodan Praljak in s tem naredil samomor na sodišču, ne bi mogli odkriti, preden ga je 72-letnik zaužil.

Spomnimo, Praljak je storil samomor konec novembra, ko so mu izrekli pravnomočno sodbo, s katero je bila njegova pritožba zavrnjena. Čeprav so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico, je še isti dan umrl zaradi odpovedi srca.

"Ni ukrepov, ki bi zagotovili odkritje strupa na kateri koli točki," je dejal sodnik Hassan Jallow, ki vodi notranjo preiskavo sodišče glede Praljakovega samomora. Nadaljeval je, da v preiskavi niso zasledili nikakršnih pomanjkljivosti ali napak glede ravnanja s pridržanimi osebami.

Strup bi bilo težko odkriti zaradi omejitev v pravilih

Sodeč po ugotovitvah preiskave, objavljene v nedeljo, bi bilo zaradi omejitev v pravilih glede temeljitega pregleda ljudi in opreme v priporu haaškega sodišča in na samem sodišču zelo težko odkriti tako majhen predmet. Ni pa še mogoče reči, kako je Praljaku uspelo dobiti strup in ga pretihotapiti na sodišče, je dodal. Pri tem je opozoril, da sodišče ni imelo nobenih informacij ali namigov o Praljakovem načrtu.

Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je na začetku decembra začelo preiskavo, kako je Praljaku kljub strogim varnostnim ukrepom uspelo pretihotapiti strup na sodišče in ga zaužiti med branjem sodbe, ki so jo prenašali po vsem svetu.

Ločeno vodi preiskavo tudi nizozemsko tožilstvo, ki prav tako preiskuje, kako je Praljaku sploh uspelo dobiti stekleničko s strupom in jo nato pretihotapiti na sodišče.

Haaško sodišče je konec novembra v prizivnem postopku nekdanjemu načelniku generalštaba Hrvaškega obrambnega sveta (HVO) Praljaku potrdilo sodbo 20 let zapora. Po branju sodbe je vzkliknil, da ni vojni zločinec, in zaužil strup.

Obsodili še pet ljudi

Isti dan so potrdili sodbe še petim nekdanjim visokim predstavnikom samooklicane medvojne hrvaške tvorbe Herceg-Bosne - nekdanjemu predsedniku vlade Herceg-Bosne Jadranku Prliću 25 let zapora, nekdanjemu obrambnemu ministru Brunu Stojiću 20 let, načelniku generalštaba HVO-ja Milivoju Petkoviću 20 let, nekdanjemu vodji vojaške policije Valentinu Ćoriću 16 in vodji komisije za izmenjavo vojnih ujetnikov Berislavu Pušiću 10 let zapora.

Haaško sodišče za vojne zločine je na območju nekdanje Jugoslavije je 21. decembra lani, po 24 letih delovanja, končalo delo.

