Preiskovalci OPCW-ja v Dumi zbrali vzorce

Preiskovalci Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) so končno preučili eno izmed dveh prizorišč domnevnega kemičnega napada v sirskem mestu Duma in zbrali vzorce in druge predmete.

Zbrane vzorce bodo poslali v OPCW-jev laboratorij v Rijswijku, predmestju Haaga, in jih nato analizirali v za to določenih laboratorijih, je v izjavi za javnost sporočila organizacija. V preiskavi so zbrali tudi druge informacije in "materiale".

Rusko zunanje ministrstvo je v soboto zjutraj sporočilo, da so preiskovalci Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) na poti proti prizorišču domnevnega kemičnega napada v sirskem mestu Duma.

Devetčlanska ekipa OPCW-ja je en teden v sirski prestolnici Damask čakala na vstop na prizorišče domnevnega napada. V izjavi je rusko zunanje ministrstvo tudi obtožilo OPCW, da zavlačuje s preiskavo prizorišča, in pozvalo k nepristranski preiskavi in objektivnemu poročilu v najkrajšem mogočem času.

Po poročanju BBC-ja obstaja sum, da so forenzični dokazi o morebitnem kemičnem napadu že odstranjeni. Zahodni uradniki se bojijo, da bi bili lahko dokazi o domnevnem kemičnem napadu spremenjeni.

Preložili obisk prizorišča

Inšpektorji bi morali v Dumo vstopiti že v sredo, vendar so obisk preložili, saj je bila ekipa Združenih narodov za oceno tveganja med pregledovanjem območja napadena s strelnim orožjem.

ZDA, Evropska unija in zaveznice trdijo, da so sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada v napadih na upornike v Dumi 7. aprila uporabile kemično orožje. V napadu je umrlo najmanj 40 ljudi.

Sirija in zaveznica Rusija, ki po odhodu upornikov nadzira območje Dume, ostro zanikata navedbe. Rusija trdi, da je bil napad uprizorjen.

V povračilnih ukrepih na domnevni napad so ZDA, Velika Britanija in Francija skupaj napadle sirske cilje, v katerih naj bi izdelovali kemično orožje.

