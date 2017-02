Prelaganje volitev po kongovsko: "Ni denarja"

Napete razmere v državi

16. februar 2017 ob 12:07,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 12:34

Kinšasa - MMC RTV SLO

Finančni minister Demokratične republike Kongo je sporočil, da predsedniških volitev najverjetneje ne bodo mogli izvesti letos, saj da si jih država ne more privoščiti.

Zadnji mandat aktualnega predsednika Josepha Kabile se je iztekel novembra lani, vlada in opozicija pa sta se takrat dogovorili, da bodo volitve izpeljali do konca leta 2017. Volilna komisija je namreč opozorila, da potrebujejo vsaj pol leta časa, da bodo evidentirali vseh 30 milijonov volivcev v državi.

1,7 milijarde evrov za organizacijo volitev

Zdaj pa je finančni minister Pierre Kangudia sporočil, da bo organizacija volitev v državi stala, preračunano, 1,7 milijarde evrov, kar pa je za državo predrago. Kabilovi nasprotniki so ob tem znova opozorili na to, da se dozdajšnji predsednik, ki je že osvojil dva mandata in mu ustava prepoveduje še tretjega, s prelaganjem volitev oklepa oblasti.

Racije, nasilje, nemiri

V zadnjih tednih je sicer v Kinšasi znova izbruhnilo nasilje, več ljudi je umrlo, oblasti pa so izvedle več racij, v katerih so iskale oz. streljale na domnevne separatiste. Razmere v državi so bile zelo napete že decembra, ko Kabila kljub izteku mandata ni želel razpisati novih volitev - takrat je umrlo okoli 50 ljudi.

Po dogovoru z opozicijo se je vzdušje v državi malo umirilo, zdaj pa se spet slabša - 1. februarja je namreč v Bruslju umrl dolgoletni opozicijski voditelj Etienne Tshisekedi, njegova smrt je bila povod za vse glasnejša opozorila o prihodnosti države.

Ravno Tshisekedi je bil namreč Kabilov protikandidat na zadnjih volitvah, in se kljub drugačnim uradnim rezultatom razglasil za zmagovalca.

Položaj prevzel po smrti očeta

BBC ob tem piše, da Demokratična republika Kongo nima ravno najbolj bleščeče zgodovine, ko gre za prenos oblasti - ta do zdaj namreč še niti enkrat v 55-letni zgodovini samostojne države ni potekal gladko. Kabila je vajeti države v roke prevzel leta 2001 po smrti svojega očeta Laurenta Kabile.

