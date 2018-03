Prijeli direktorja malteške banke, ki jo je raziskovala umorjena novinarka

Iranski bančnik že odstavljen s položaja predsednika uprave

22. marec 2018 ob 11:48,

zadnji poseg: 22. marec 2018 ob 11:53

New York - MMC RTV SLO, STA

V New Yorku so prijeli 38-letnega iranskega bančnika Alija Sadra Hašemija Nedžada, predsednika uprave malteške banke Pilatus, ki je bila v središču preiskav korupcije oktobra umorjene malteške novinarke Daphne Caruana Galizia.

Hašemi Nedžad je obtožen finančnih malverzacij z namenom izogibanja finančnim sankcijam ZDA proti Iranu. Glede na navedbe newyorškega tožilca Geoffreyja Bermana je vodil mrežo navideznih podjetij in tujih bank, s katerimi je zakril poslovanja Irana v Venezueli in se izogibal ameriškim sankcijam proti Iranu. Tako naj bi "opral" najmanj 115 milijonov ameriških dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Proti iranskemu bančniku je kmalu zatem ukrepal tudi malteški nadzorni organ (MFSA) in ga odstavil s položaja predsednika uprave banke Pilatus. Odvzel mu je tudi glasovalne pravice kot delničarju banke ter mu prepovedal pravno zastopanje banke. Agencija MFSA je prepovedala banki kakršne koli lastniške transakcije brez njihove odobritve. Banki grozi tudi odvzem licence, še poroča AFP.

Z banko Pilatus se je ukvarjala umorjena malteška novinarka

Banka Pilatus je bila tudi del preiskav umorjene malteške novinarke Daphne Caruane Galizia. Pred smrtjo je razkrivala koruptivna dejanja v krogu sodelavcev malteškega premierja Josepha Muscata, pri tem pa je objavila tudi več računov v tej banki, ki naj bi bili v lasti visokih predstavnikov vlade.

Po smrti novinarke, ki je bila ubita v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu, so prijeli tri osumljence, njeni sinovi pa so pozvali Muscata k odstopu, ker naj bi, kot so ga obtožili, vodil mafijsko državo.

Aretacijo iranskega bančnika so njeni sinovi označili kot "poplačilo" za delo njihove matere, "ki pa je prišlo za strahotno ceno". "Malteškim oblastem ni uspelo poklicati Hašemija Nedžada na odgovornost, zaradi česar je morala to delati naša mati sama. Hašemi Nedžad je neumorno grozil naši materi," so še sporočili.

AFP je v torek poročal tudi, da je v Grčiji zaščito poiskala Marija Efimova, domnevna žvižgačka v korupcijskem škandalu, ki ga je razkrivala Caruana Galizia. Predala se je grškim policistom, ker naj bi se bala za svoje življenje. Je ruska državljanka, za njo pa sta razpisana dva evropska priporna naloga, še navaja AFP.

B. V.