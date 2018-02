Malta: Spomin na umorjeno novinarko razburja organizatorje evropske prestolnice kulture

EU naj bi začel preiskovati davčne nepravilnosti na otoku

11. februar 2018 ob 06:09

Valetta - MMC RTV SLO, Reuters

Malteška prestolnica Valletta letos nosi laskavi naziv evropske prestolnice kulture. Maltežani se medtem s prižiganjem sveč pri spomeniku velikega obleganja spominjajo oktobra lani umorjene preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia, čemur pa del mestnih oblasti in organizatorji prestolnice kulture ostro nasprotujejo.

Mestni svetniki Valette iz Laburistične stranke premierja Josepha Muscata nameravajo vložiti zahtevo po prepovedi izrazov žalovanja za novinarko pri spomeniku velikega obleganja, saj naj bi s početjem skrunili zgodovinski spomenik, ki slavi ubranitev Malte pred Otomanskim cesarstvom iz 16. stoletja.

"To ni osebni grob, temveč državni spomenik borcem, ki so padli v velikem obleganju," je po poročanju časnika The Times of Malta dejal mestni svetnik Ray Azzopardi in opozoril, da kazensko pravo za skrunitev spomenikov predvideva do 3.500 evrov kazni ter 18-mesečno zaporno kazen.

Župan Vallette Alexei Dingli se je ob tem zavzel za pravico ljudi do spominjanja na Caruano Galizio. "Jasno je, da je gre za začasno rešitev, dokler ni ustvarjen stalni spomenik. Gre za pomemben simbol, saj moramo ugotoviti, da svoboda ni samoumevna," je za časnik Malta Independent dejal župan, vendar dodal, da je za spomenik odgovorna vlada in ne lokalne oblasti Vallette.

Mreža civilne družbe Malte je ta teden sprožila formalni postopek za priznanje začasnega spomenika kot tudi za postavitev ločenega spomenika v spomin na delo umorjene novinarke, ki je na svojem blogu razkrivala koruptivnost v najvišjih političnih vrstah. Sredstva za postavitev nameravajo zbrati z donacijami.

Vodja V18 proti spomeniku novinarki

Zapletlo pa se je tudi pri predlogu o novem spomeniku, saj temu ostro nasprotujejo v Fundaciji V18, ki bdi nad organizacijo evropske prestolnice kulture. Direktor V18 Jason Micallef je napovedal, da bo uporabil vsa razpoložljiva sredstva, da prepreči postavitev spomenika Caruani Galizii v malteški prestolnici in poudaril, da to počne tako kot vodja V18 kot tudi na osebni ravni, poroča Times of Malta.

V18 ima sicer polne roke dela s skrunitvijo več kipov, postavljenih po prestolnici v sklopu evropske prestolnice kulture, ki uprizarjajo 13 malteških pregovorov. Neznanci so kipe polomili, porisali ali kako drugače poškodovali le nekaj ur po postavitvi, Micallef pa na svoj Facebook profil nalaga videoposnetke mladih v bližini kipov in oblasti poziva k preiskavi tokratnih dejanskih skrunitev.

Spomenik ubranitvi Malte

Sporni spomenik velikega obleganja je bil postavljen v čast ubranitvi Malte pred napadom Otomanskega cesarstva leta 1565 v času križarskih vojn, ki jo je zaznamovalo predvsem številčno nesorazmerje med obema vojskama. Oblast na Malti je takrat bila v rokah redu malteških vitezov, nekdaj krščanskega zdravniškega redu, ki je v 12. stoletju zdravil romarje v Jeruzalemu. V času velikega obleganja je viteze vodil Jean Parrisot de Valette, ki je po zmagi ustanovil in po sebi poimenoval malteško prestolnico.

Otomanski sultan Sulejman Veličastni je z osvojitvijo Malte nameraval začeti pohod proti Evropi, vendar mu je načrte preprečilo okoli devet tisoč malteških vitezov in civilistov, ki jim je v zaključni fazi bitke na pomoč priskočila španska vojska. Po podatkih zgodovinarjev je veliko številčnejša turška vojska štela med 35.000 in 40.000 vojakov. Štirimesečno obleganje Malte, v katerem je otok izgubil kar tretjino prebivalstva, se je končalo 8. septembra, kar je danes državni praznik Il-Vitorja (zmaga).

Spomenik velikemu obleganju, delo italijanskega kiparja Antonia Sciortina, so slavnostno otvorili 8. maja 1927. Takratni vodja pravosodja Arturo Mercieca je spregovoril v italijanščini, duhovnik in pesnik Anastasio Cuschieri v malteščini, dogodku pa je prisostvoval tudi britanski vice guverner Thomas Alexander Vans Best, kar slikovito ponazarja malteško jezikovno in politično krajino.

Trojezičnost prebivalcev Malte

Pestrost jezikov na Malti je posledica menjujočih se oblasti skozi stoletja, med drugim arabske (9. – 11. stoletje), sicilijske (do 13. stoletja), francoske (18. stoletje) in angleške (1814 – 1964). Trenutno sta uradna jezika na Malti malteščina in angleščina, italijanščina pa je bila iz političnih razlogov kot uradni jezik ukinjena leta 1934.

98 odstotkov prebivalstva govori in razume malteško, 88 odstotkov govori tudi angleško, 66 odstotkov italijansko in okoli 17 odstotkov tudi francosko, Eurobarometer povzema izsledke raziskav iz leta 2012. Sicer Maltežani najraje berejo v angleščini, v kateri izhaja tudi velika večina tiska, angleščina pa je tudi jezik poslovnežev.

Malteščina kot edini evropski jezik spada v skupino semitskih jezikov, kamor sodita npr. tudi hebrejščina in arabščina, ki pripadajo afro-azijskemu jezikovnemu deblu. Je edini semitski jezik, pisan v latinici in ima dodane znake ż, ċ, ġ, ħ in għ. Še posebej zanimiv je izvor malteških besed, saj jih večina, 52 odstotkov, izvira iz romanskih jezikov, večina iz italijanščine in sicilijščine. 40 odstotkov besed izvira iz arabščine.

Fascinantno je, da se je malteščina kljub različnim nadoblastem in relativno kratki arabski nadvladi (slaba tri stoletja), na otoku ohranila vse do danes. Različna malteška narečja sicer izumirajo, predvsem med mladimi pa postaja priljubljane uporaba »maltenglisha«;mešanice angleščine in malteščine.

Caruana Galizia Malto označila za mafijsko državo

Daphne Caruana Galizia je svoj blog pisala v angleščini, kar je pripomoglo k visoki branosti, ki je na bolj brane dni dosegla tudi do 400.000 ogledov na dan, kar je več kot je skupna naklada vseh malteških časnikov na otoku z okoli 420.000 prebivalci.

Portal Politico je novinarko leta 2017 uvrstil med 28 osebnosti, ki najbolj »oblikujejo in pretresajo« Evropo. Caruana Galizia je s svojim neposrednim in atraktivnim slogom odkrivala korupcijske in politične škandale v državi. "Kronizem je tukaj prisoten kot nekaj normalnega. Ne morem videti ljudi, ki so za to še nagrajeni," je dejala o svojem pisanju in Malto večkrat označila za mafijsko državo.

Njeno pisanje o panamskih dokumentih je razkrinkalo sum pranja denarja premierjeve soproge Michelle Muscat in povezav z azerbajdžansko kraljevo družino, zaradi česar je moral premier Muscat junija lani razpisati predčasne volitve.

Pred pisanjem novinarke ni bila varna niti opozicija, voditelj nacionalistične stranke Adrian Delia in soproga Nickie Vella de Fremeaux sta bila pogosto na udaru zaradi finančnih malverzacij, nazadnje zaradi več kot tisoč evrov vredne soprogine oprave na lanski inavguracijski slovesnosti.

"Pokvarjenci povsod. Stanje je obupno."

Caruana Galizia je bila s svojim pisanjem na blogu in kolumnami za časnik Malta Independent trn v peti vsej malteški politični srenji, še posebej upoštevajoč dejstvo, da je Malta po drugi svetovni vojni uvedla dvostrankarski sistem, vse odtlej pa se nacionalistična in delavska stranka praktično izmenjujeta na oblasti.

Panamski dokumenti so leta 2015 razkrili tudi dve podjetji v davčnih oazah v lasti trenutnega ministra za turizem Konrada Mizzija in vodjo Muscatovega kabineta Keitha Schembrija, a je Muscat navkljub dokazom oba pustil na položaju. Prav zadnji vnos na blogu Caruane Galizie, napisan na dan umora, se ukvarja s sodbo proti Schembriju. "Tukaj so pokvarjenci povsod, kamor pogledate. Stanje je obupno," so zadnje besede avtorice na blogu.

Sin odgovornost pripisuje vladi

Kasneje istega dne, 17. oktobra 2017, je v siloviti eksploziji razneslo njen izposojeni Peugeot 107. Eksplozijo je slišal njen sin Matthew Caruana Galizia, prav tako novinar, ki je odhitel na kraj dogodke in našel popolnoma raztreščene razbitine avtomobila. Odgovornost za smrt matere je pripisal malteški vladi, kateri je družina tudi prepovedala udeležbo na pogrebu, čeprav je premier Muscat najstrožje obsodil umor in razpisal milijon evrov nagrade za informacije o storilcu.

Smrtonosna eksplozija se je zgodila blizu novinarkinega družinskega domu v mestu Mosta, v katerem je slavna rotunda, četrta največji krščanski kupola na svetu, ki je, ironično, znana predvsem po bombi, ki je v drugi svetovni vojni zadela svetišče, a ni eksplodirala.

Caruana Galizia je zaradi svojega delovanja prejela več groženj s smrtjo, o zadnji pa je policijo obvestila dva tedna pred tragičnim dogodkom, vendar je policijsko zaščito zavračala, saj ni zaupala organu pod nadzorom vlade. Njena smrt je požela ogorčenje in obsodbe mednarodne skupnosti in bila v svetovnih medijih obsežno poročana, vendar storilcev, kljub razpisanim finančnim nagradam – tudi ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assanga – in mednarodni preiskovalni akciji še niso našli.

Obtožnice proti trem osumljencem

Malteška policija je v začetku decembra sicer aretirala deset malteških državljanov, osumljenih sodelovanja pri umoru novinarke, sodišče je obtožilo tri izmed njih, sedem pa je bilo izpuščenih proti plačilu varščine. Vince Muscat ter brata Alfred in George Degiorgio so krivdo zanikali. V sredo se je sojenje trem osumljenim nadaljevalo. Medtem malteška policijo s pomočjo nizozemskih, ameriških in britanskih preiskovalcev še naprej zbira dokaze.

Medtem življenje na Malti (izven Vallette) poteka z zaspano umirjenostjo, tipično za zimski čas v turističnih sredozemskih krajih. Na otoku Gozo, kjer živi dobrih 30.000 ljudi, se turisti še naprej zbirajo v obmorskem mestu Dwejra, kljub temu da se je slavno azurno okno, na katerem so snemali tudi dele epizode Igra prestolov, lani zrušilo v morje.

V ribiški vasici Marsaxxlok domačini vsako nedeljo pripravijo zelo obiskano tržnico, na kateri je moč kupiti vse od svežih rib in zelenjave, do slastnih malteških slaščic. V bližnjem zalivu St. Peter's Pool se pogumnejši turisti ob nasmeških starejših domačinov na sončem dan s 15 stopinjami Celzija tudi okopajo v morju.

Prepletenost države s korupcijo

V Mosti prav nič ne spominja na umor novinarke in tudi sicer navadnemu turistu prav nič ne daje slutiti, da se najmanjša država Evropske unije spopada s hudimi očitki korupcije in kršenja medijske svobode.

Malto indeks korupcije uvršča na 47. mesto med državami po svetu. Na lestvici korupcije skupine Transparency International Mala še nikoli ni bila tako nizko. Tam se je znašla predvsem po zaslugi razkritij Panamskih dokumentov, v katerih so imena več prej omenjenih malteških politikov.

Manj opazne so vezi obeh strank z najbogatejšimi malteškimi družinami ter zamegljenost povezav med policijo, sodstvom in gospodarstva. Velik del uspešnosti malteškega gospodarstva poleg turizma sestavljajo modeli izogibanja davkom, fiktivna podjetja in spletne igre na srečo, piše novinar Deutsche-Welle Bernd Riegert.

EU bo preiskoval davčne malverzacije na Malti

Evropski parlament je medtem po TAXE, TAX2 in PANA ustanovil četrti odbor za davčno pravičnost, ki se bo ukvarjal tudi z Malto, piše MaltaToday. Prvič bodo preiskovali davčne ugodnosti za nove državljane, ki imajo koristi od programov državljanstva in ne-domicilnih režimov na Malti, na Portugalskem, v Italiji, Združenem kraljestvu in na Cipru. Odbor naj bi preiskoval program za individualne vlagatelje na Malti in njene davčne sheme, ki lahko za tuja podjetja uvede le petodstotno davčno stopnjo.

Evropska unija kljub predhodnim posameznim opozorilom evroposlancev in pisanju Caruane Galizie svojo pozornost prvič usmerja na Malto, a je morala novinarka za to plačati najvišjo možno ceno. Spominjanje nanjo in njene zasluge je najmanj, kar lahko Maltežani po njeni smrti storijo, zdi pa se neokusno, da del oblasti temu nasprotuje.

Jaša Rajšek