Za umor malteške novinarke bodo sodili trem moškim

Osumljenci zanikajo krivdo

21. december 2017 ob 17:18

Valletta - MMC RTV SLO, STA

Na Malti so za odmeven umor novinarke Daphne Caruana zbrali dovolj dokazov za začetek sojenja proti trem osumljencem.

Sodnica je odločitev za začetek sojenja sprejela po tridnevnem dokaznem postopku proti bratoma Georgeu in Alfredu Degiorgiu ter Vincentu Muscatu, ki pa krivdo zanikajo.

Policijski inšpektor Keith Arnaud je v torek razkril, da je bila 16. oktobra ob 2. uri zjutraj po krajevnem času - to je 13 ur pred usodno eksplozijo - nedaleč od novinarkinega doma v vasi Bidnija vključena sumljiva naprava. Aktivna je ostala, vse dokler ni bila sprožena z SMS-sporočilom, ko jo je razneslo in je ubila novinarko. SMS-sporočilo naj bi bilo poslano z morja oziroma z ladje v bližini malteške obale.

Pred odločitvijo sodnice o začetku sojenja je na sodišču pričalo več policistov, da bi podprli dokazno gradivo, ki so ga predstavili preiskovalci. Med drugim so pokazali posnetke čolna, ki naj bi bil vpleten v umor.

Trem osumljenim moškim je policija prišla na sled, potem ko je vzela pod drobnogled na tisoče telefonskih številk, ki so bile povezane s številko, s katere je prišlo SMS-sporočilo, ki je detoniralo bombo.

Nadzorne kamere so ob 8. uri zjutraj na dan umora posnele ladjo, ki pripada bratoma Degiorgio, kako je izplula iz pristanišča. Popoldne je bila ladja še vedno na morju, v vmesnem času, torej tudi v času detonacije, pa sodeč po posnetkih ni počela ničesar posebnega.

Caruana Galizia je bila ubita 16. oktobra dopoldne v eksploziji avtomobila, s katerim se je ravno odpeljala od doma.

"Barabe povsod"

53-letnica je v zadnjem letu objavljala zgodbe o domnevni korupciji premierja Josepha Muscata in njegovih tesnih zaveznikov. Ta je najprej prišla na dan z objavo milijonov t. i. panamskih dokumentov aprila lani. A v svojem delu je novinarka sicer razkrivala tudi umazane posle vidnih opozicijskih politikov in poslovnežev. Tik pred smrtjo je na svojem blogu objavila, da je situacija "obupna" in da so "barabe povsod" na Malti.

Umor je sprožil proteste in celo opozorila Malti iz Evropske unije, ki je v to članico poslala posebno delegacijo, da preuči zadeve. Na pomoč malteški policiji pri preiskavi umora so med drugim prišli agenti ameriškega FBI-ja in Europola.

G. V.