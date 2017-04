Prijeti Iračan je bil član Islamske države, vendar ni povezan z napadom

Osumljenec v Nemčijo prispel v začetku leta 2016

13. april 2017 ob 15:20

Dortmund - MMC RTV SLO

Nemška policija nima dokazov, da bi bil prijeti 26-letni Iračan povezan s torkovim bombnim napadom na avtobus nogometnega moštva Borrussia Dortmund, je pa osumljen članstva v skrajni sunitski skupini Islamska država.

Nemško tožilstvo je moškega identificiralo kot Abdula Beseta A, prijeli pa so ga v sredo v okviru preiskave napada na moštveni avtobus. Preiskali so njegovo stanovanje in stanovanje še enega osumljenca, vendar za zdaj nimajo dokazov za povezavo z napadom.

Nemški tožilci so ugotovili, da je pridržani moški leta 2014 v Iraku postal član Islamske države in da je tudi poveljeval enoti, ki je štela okoli deset džihadistov, zato so zahtevali zaporni nalog.

"Cilj enote je bilo pripravljanje ugrabitev, umorov in izsiljevanja," je pojasnilo tožilstvo. Moški je marca 2015 prispel v Turčijo in v začetku leta 2016 v Nemčijo, kjer je ohranil stike z Islamsko državo.

Najdena tri sporočila

V torkovem napadu s tremi eksplozivnimi telesi na avtobus, ki je bil z nogometnim moštvom na poti na tekmo četrtfinala Lige prvakov v Dortumundu med Borrussio in Monacom, sta bila ranjena nogometaš Marc Bartra in policist, ki je na motorju spremljal avtobus. Zaradi napada je bila tekma prestavljena s torka na sredo.

Iz sporočil, ki so jih našli na prizorišču napada, sklepajo, da ima napad islamistično ozadje. V treh najdenih pismih je bila omenjena odgovornost za napad, vendar preiskovalci poudarjajo, da pisma niso podobna tipičnim sporočilom Islamske države, saj med drugim nimajo nobenih simbolov skrajne islamske skupine.

G. V.