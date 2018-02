Streli na srednji šoli na Floridi, napadalca prijeli

Več ljudi mrtvih

14. februar 2018 ob 21:45,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 23:27

Parkland - MMC RTV SLO, STA

V srednji šoli v kraju Parkland na Floridi so odjeknili streli. Po poročanju medijev je več ljudi mrtvih, ranjenih pa naj bi bilo najmanj 14 ljudi. 18-letnega strelca, nekdanjega učenca, so prijeli približno uro po začetku streljanja. Motiv napada še ni znan.

Senator s Floride Bill Nelson je sporočil, da je več ljudi mrtvih. Šolo, pred katero so se zbrali prestrašeni starši, preletava helikopter, poslopje so obkrožili tudi agentje Zveznega preiskovalnega urada (FBI). Videoposnetki s prizorišča prikazujejo, da so dijake evakuirali v manjših skupinah, oborožena policija pa nadzoruje okolico.

O streljanju je bil obveščen tudi ameriški predsednik Donald Trump.

B. R., B. V.